È deceduto il dottor Michele Contino

Il Dott. Michele Contino è morto all’età di 70 anni.

Oltre per la sua professione di medico di base, era conosciuto anche per la politica (era stato assessore allo sport al Comune di Taranto, nella prima giunta Stefano) e per la sua passione per lo sport in genere.

Invece, per la boxe, è stato arbitro e giudice di pugilato federale.

Nel 2012 è stato anche vice-commissario straordinario del Coni di Taranto.

I funerali del dott. Contino si svolgeranno domani, domenica 24 settembre, alle ore 8.45, nella chiesa Madonna della Fiducia di Taranto.