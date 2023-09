Taranto – Al Pitagora la Settimana europea della mobilità sostenibile

Mercoledì 20 settembre 2023

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità sostenibile 2023, gli studenti del Pitagora parteciperanno mercoledì 20 settembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nel Teatro “Emanuele Basile”, all’incontro formativo per sensibilizzare alla mobilità sostenibile e al miglioramento della vita della città di Taranto.

Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Bonucci, interverranno il Sindaco Dott. Rinaldo Melucci, l’Assessore all’Urbanistica, alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità Sostenibile Dott. Mattia Giorno, la Presidente di KYMA Mobilità S.P.A. Avv.to Giorgia Gira, il Presidente di Legambiente Lunetta Franco e la Dott.ssa Luigia Tocci dell’ITS Logistica.

L’evento rientra nella kermesse di iniziative che, dal 16 al 22 settembre 2023, coinvolgerà tanti protagonisti del territorio jonico, istituzioni, enti, associazioni nonché tutti i cittadini sul tema della sostenibilità nei trasporti.

Gli studenti dell’Istituto Pitagora aderiscono con entusiasmo alla settimana europea della sostenibilità – sottolinea la Dirigente Scolastica Nadia Bonucci – con l’intento di farsi promotori di una sfida cruciale, al fine di ridurre in modo significativo le emissioni di agenti inquinanti della mobilità urbana.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale e le scuole, con la collaborazione della società Kyma Mobilità, partecipano alla piattaforma europea che, in tanti territori, sta sensibilizzando le più ampie comunità sul risparmio energetico e sulla necessità di alleggerire i centri urbani dal peso dei troppi mezzi in circolazione.

Non a caso, lo slogan scelto per questa edizione è “Non essere il traffico, guida il cambiamento”, declinato in un’accattivante campagna di comunicazione che sarà visibile anche a manifestazione terminata.

Questo risultato è reso possibile grazie all’impegno di tanti soggetti – le parole dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno – tutti orientati a fare in modo che il messaggio della sostenibilità sia penetrante e capillare.

Abbiamo coinvolto la città, in ogni sua articolazione, perché una vera rivoluzione in tal senso non sarà possibile senza la condivisione. Le immagini di Taranto priva di auto che segnano la campagna di comunicazione realizzata per la manifestazione, ci mostrano un’opportunità che, contiamo, possa essere colta da tanti cittadini ancora troppo affezionati alla vecchia idea della mobilità: nuovi bus ibridi ed elettrici, mezzi in sharing, “park & ride”, Brt sono gli strumenti che, come amministrazione, stiamo offrendo loro per farlo.

Durante la Settimana europea della mobilità – commenta Giorgia Gira, Presidente di Kyma Mobilità – si avviano i nuovi “park & ride” di Cimino e piazzale Democrate, un servizio che trasformerà ulteriormente il trasporto pubblico locale. Si tratta di una visione realizzabile, di quel che sarà la mobilità del futuro a Taranto.