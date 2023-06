Bari: nuovo terminal per bus extraurbani. Terminal bus, Bari, mobilità sostenibile

Un’opera attesa e strategica

Bari si prepara ad accogliere il nuovo terminal per i bus extraurbani, che sorgerà vicino alla stazione centrale.

L’opera, che cambierà il volto del quartiere, è iniziata oggi con un sopralluogo delle autorità.

Il sindaco Decaro, l’assessore Galasso e l’ad di Grandi Stazioni Rail Gaetano hanno illustrato il progetto, che prevede un investimento di circa 7 milioni di euro e una durata di 18 mesi.

Un hub intermodale della mobilità

Il nuovo terminal occuperà un’area di un ettaro, dove verranno demoliti alcuni edifici dismessi delle ferrovie.

Saranno realizzati 18 stalli per i bus extraurbani, che oggi sostano su via Capruzzi, e servizi per i viaggiatori, come bar, biglietteria e bagni.

Inoltre, verrà allargato e coperto il marciapiede di via Capruzzi, che collegherà il terminal con la stazione.

Verrà anche costruita una rotatoria per facilitare la viabilità e una velostazione per favorire l’interscambio tra treni, bus, bici e monopattini.

Il terminal sarà accessibile sia dal binario 10 che da via Capruzzi

Il terminal bus di Bari Centrale sarà un fulcro della mobilità sostenibile, come ha sottolineato Gaetano: “Le persone si sposteranno all’interno dell’hub seguendo un percorso agevole, dai treni ai bus e viceversa, accessibile a tutti.

Un’opportunità e un incentivo in più per chi vuole lasciare a casa l’auto e utilizzare i mezzi pubblici”.

Anche Decaro ha evidenziato l’importanza dell’opera: “Era una necessità per Bari, per dare dignità ai tanti viaggiatori, pendolari e turisti, che arrivano in città anche con autobus internazionali e che oggi hanno a disposizione solo un marciapiede strettissimo in via Capruzzi”.