Come e quando riparte la serie C di calcio

Il Consiglio Direttivo della Lega ha recentemente deliberato le date ufficiali per la stagione 2023-2024 della Serie C. Il campionato avrà inizio domenica 27 agosto e si concluderà domenica 28 aprile 2024. Durante la stagione regolare, saranno previsti tre turni infrasettimanali, le date dei quali verranno determinate successivamente.

Si prevede una pausa nel campionato il 31 dicembre, mentre il turno delle festività natalizie si svolgerà il 23 dello stesso mese, offrendo agli appassionati la possibilità di godersi il calcio durante il periodo festivo.

I playoff avranno inizio il 5 maggio 2024, mentre i playout si svolgeranno con la gara di andata l’11 maggio 2024 e quella di ritorno il 18 maggio 2024.

La Coppa Italia Serie C, competizione che coinvolge le squadre della Serie C, prenderà il via il 20 agosto, offrendo ulteriori emozioni e opportunità di competizione ai club partecipanti.

Si tratta di una stagione ricca di appuntamenti calcistici che i tifosi non vedono l’ora di vivere. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle squadre partecipanti e sugli incontri che caratterizzeranno la Serie C 2023-2024.