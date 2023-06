Taranto – Le proposte per migliorare la sanità

I sindacati CGIL, CISL e UIL di Taranto presentano le loro proposte e il piano d’azione per migliorare la sanità e renderla più attenta alle esigenze delle persone. Vogliono confrontarsi con l’ASL di Taranto, dando voce ai cittadini (lavoratori, disoccupati e pensionati) affinché vengano considerati obiettivi sostenibili.

Le proposte comprendono il potenziamento della rete territoriale di assistenza socio-sanitaria, l’assunzione di personale per ridurre le liste d’attesa, il monitoraggio delle strutture ospedaliere per adeguare le specializzazioni ai posti letto, e l’implementazione degli investimenti previsti dal PNRR per la “non autosufficienza” e l’invecchiamento attivo.

L’obiettivo principale è restituire alla sanità un’attenzione umana e garantire cure di qualità, preservando la dignità delle persone. CGIL, CISL e UIL chiedono all’ASL di Taranto di aderire al protocollo regionale del 2 maggio scorso e assumere responsabilità per creare un nuovo modello di sanità pubblica accessibile a tutti.