Martina Franca celebra la musica in piazza. Un’occasione di cultura, turismo e sviluppo

Dal 21 al 25 giugno, Martina Franca si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la XXIX edizione della Festa della Musica, l’evento internazionale che coinvolge ogni anno centinaia di città in Europa e nel mondo.

Il tema scelto per quest’anno è “Vivi la vita”, un invito a celebrare la musica come linguaggio universale, capace di trasmettere armonia, integrazione e gioia.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Martina Franca, che ha aderito al circuito nazionale delle Città Partners della Festa della Musica, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea.

A organizzare gli eventi sono la Pro Loco di Martina Franca, il gruppo Ho.Re.Ca-Martina Franca, l’Associazione “Zingari in Viaggio” e altre realtà associative del territorio.

Un programma ricco e variegato

Il programma degli eventi è consultabile sul sito del MiBact o sulle pagine social degli enti organizzatori e sulle brochure diffuse in città. Si tratta di un calendario ricco e variegato, che propone manifestazioni musicali dedicate a grandi e piccoli, in diverse location tra piazzette e palazzi barocchi.

Tra gli appuntamenti da non perdere, ci sono quelli organizzati dalla Fondazione Paolo Grassi, che coinvolgono gli artisti dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”.

Si tratta di quattro concerti in cui i giovani cantanti e musicisti offriranno al pubblico un repertorio che spazia dalla musica classica alla musica pop di tutto il mondo.

La Festa della Musica rappresenta per Martina Franca un momento di aggregazione sociale, dove tutte le risorse musicali e culturali avranno la possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico che sarà sicuramente felice di apprezzare i talenti del territorio.