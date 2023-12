Viaggio veloce e innovativo: Le novità per i passeggeri in Puglia con il Gruppo FS

Milano, 4 dicembre 2023 – Con “Gruppo FS: le novità del Polo Passeggeri in Puglia”, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane annuncia un’importante serie di innovazioni che promettono di trasformare l’esperienza di viaggio in Puglia.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno del Gruppo FS nel fornire servizi di trasporto sempre più efficienti e confortevoli nella regione.

Durante la conferenza stampa tenutasi oggi a Milano, Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, ha presentato le nuove offerte della “Winter Experience” in Puglia.

“Il nostro focus è su un trasporto regionale all’avanguardia, con investimenti significativi in treni e bus moderni, che garantiranno ai passeggeri un viaggio più veloce e piacevole”,

ha affermato Corradi. Il piano d’investimento del Gruppo FS, che supera 1 miliardo di euro l’anno, mira a un completo rinnovamento della flotta, con una particolare attenzione alla sostenibilità.

Le “novità del Polo Passeggeri in Puglia” includono, in particolare, un miglioramento nei tempi di percorrenza tra la Puglia e Milano.

A partire dal 10 dicembre, cinque Frecciarossa sulla tratta Bologna – Milano offriranno un risparmio di tempo apprezzabile, consolidando il legame tra la Puglia e il nord Italia.

“La nostra ‘Winter Experience’ rappresenta un passo significativo verso un servizio più rapido e comodo per i nostri viaggiatori in Puglia”, ha sottolineato Corradi.

Oltre alla riduzione dei tempi di percorrenza, il Gruppo FS ha confermato l’offerta di Intercity Giorno e Notte e ha introdotto nuovi collegamenti per i mercatini di Natale e il Carnevale di Putignano.

Le offerte promozionali, come sconti per famiglie e giovani, rendono i viaggi in Puglia ancora più accessibili.

Gruppo FS: le novità del Polo Passeggeri in Puglia vanno oltre il miglioramento dei servizi esistenti, rappresentando un impegno del Gruppo FS per un futuro di viaggi più rapidi, comodi e sostenibili nella regione.

Questa iniziativa evidenzia la dedizione del Gruppo FS a soddisfare e superare le aspettative dei viaggiatori, consolidando ulteriormente la sua leadership nel settore dei trasporti in Italia.