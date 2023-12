Furto aggravato a Foggia: arresti e recupero del bottino

Furto aggravato a Foggia: è questa la notizia che ha recentemente scosso la comunità locale. La Polizia di Stato ha agito con prontezza, arrestando due uomini sorpresi in flagranza di reato.

Intervento Decisivo della Polizia La Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, in un’operazione di vigilanza lungo la tratta ferroviaria Foggia – Ponte Albanito, ha intercettato i malviventi. Questi ultimi, sorpresi mentre caricavano morsetti in ferro su un carrello, hanno tentato invano la fuga.

Inseguimento e Arresto Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno bloccato i fuggitivi, arrestandoli per concorso in furto aggravato. Questa pronta azione ha permesso non solo di fermare i colpevoli ma anche di recuperare il materiale rubato.

Misure Cautelari e Indagini in Corso Entrambi gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è ancora nelle fasi preliminari delle indagini.

Recupero del Bottino Gli attrezzi utilizzati per il furto, inclusi smerigliatore e tenaglie, sono stati sequestrati. Il materiale trafugato, circa 500 kg di morsetti in ferro, è stato interamente recuperato e restituito alla Rete Ferroviaria Italiana.

Un Costante Impegno per la Sicurezza Questa operazione testimonia l’impegno incessante della Polizia Ferroviaria nel garantire la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria, soprattutto in risposta ai numerosi furti di rame e metallo denunciati in quella zona.

Presunzione di Innocenza È importante ricordare che, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva, le persone coinvolte non possono essere considerate colpevoli.