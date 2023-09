Triste scoperta nel cuore di Lecce: donna di 73 anni trovata morta in solitudine

L’anziana viveva sola da anni, assistita solo sporadicamente da una badante

Nel pieno centro di Lecce, in via Francesco Petrelli, zona Mazzini, si è consumato un dramma di solitudine che ha colpito profondamente la comunità locale. Il cadavere di una donna di 73 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione, dove sembra giaccia da diverse settimane.

La signora, residente da sola, aveva vissuto in isolamento per un lungo periodo, anche se in passato era stata assistita da una badante. Una situazione che ha attirato l’attenzione dei condomini, che oggi hanno dato l’allarme.

Nella tarda mattina odierna, alcuni residenti, preoccupati dal non vedere l’anziana proprietaria da diverse settimane e avendo sentito un insolito odore provenire dall’appartamento, hanno deciso di chiamare le autorità competenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118.

L’intervento dei caschi rossi ha permesso l’accesso all’abitazione, dove purtroppo si è consumato il tragico ritrovamento: il corpo della donna, in avanzato stato di decomposizione, giaceva nella camera da letto.

Secondo una prima parziale analisi, il decesso sarebbe avvenuto a fine luglio, in piena stagione estiva. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del “Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IMMAGINE DI REPERTORIO