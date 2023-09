Altamura, tutto pronto per la terza edizione della Sagra della Pecora Murgia a Morsi in un nuovo e straordinario evento, la Sagra della Pecora che si svolgerà il 15-16-17 settembre 2023 in Piazza Resistenza.

La sagra ribadirà ancora una volta il legame consolidato tra il grande pubblico dell’estate altamurana e l’evento organizzato e promosso dall’Associazione AlgraMà.

Una sinergia positiva, fondata sul celebre binomio divenuto marchio di fabbrica della Kermesse: l’enogastronomia murgiana e la storia, attraverso approfondimenti culturali, spettacoli, tradizioni, giochi, teatro per bambini, attività didattiche e laboratori culturali si fonderanno in un ritmo unico con i sapori e i profumi dei prodotti enogastronomici dell’Alta Murgia barese.

La pecora sarà proposta in piatti prelibati, fulcro enogastronomico di una rinomata città Altamura, nel cuore della Murgia. E’ così che la città di Altamura, propone nuovamente la sagra all’ovino per eccellenza che sarà curata in ogni minimo dettaglio, in grado di estasiare i palati degli altamurani e degli avventori che parteciperanno.

Una cartolina positiva per il turismo di qualità e la promozione del territorio, parte integrante della storia di un intero territorio, alla sua tradizione e ai suoi valori.

Un percorso di valorizzazione di una terra straordinaria, radicata nel suo glorioso passato, ma capace di evolversi per abbracciare le sfide del futuro.

Spettacoli, giochi, teatro per bambini, attività didattiche e laboratori culturali si fonderanno in un ritmo unico con i sapori e i profumi dei prodotti enogastronomici della nostra terra.

Tra le vie di Murgia a Morsi, saranno allestite anche un’area giochi a tema e un’area mercato con prodotti tipici Pugliesi e artigiani.

Le porte si apriranno venerdì 15 settembre alle 18:00, a seguire le esibizioni di Bassa Banda e Gruppo Folkloristico Città di Locorotondo.

Sempre venerdì, in contemporanea alle esibizioni musicali nell’area mercato, gli spettacoli di Monica Pichichero e il gruppo di danze storiche di Santeramo in Colle, il live concert dei Kalascima e il Dj Set di Giacomo Denora.

Sabato 16 settembre alle ore 11:00 si terrà il convegno “20 anni di Pane Dop: dalla storia al futuro” al Monastero Santa Croce, alle 20.30 il Monastero ospiterà il laboratorio di vini “La Murgia liquida e gentile: i Rosati”.

Dalle 17:00, lo stage di Pizzica in Monastero del Soccorso anticipa la giornata di spettacoli del sabato sera, che si apre con Obiettivo Successo “I fem’n d chesa nost” delle 20:00, il live concert dei Jazzabanna e il Dj Set di Funk Pi Vinyl.

Sempre sabato sera, nell’area mercato di Piazza Resistenza le esibizioni de “Arabaque movies dance”, dell’Accademia Sceniche, di Lucia Carulli e Pia Ciaccia; lo spettacolo della Bassa Banda e il gruppo folkloristico Re Pambanelle.

Domenica 17 settembre, in piazza Resistenza vari laboratori apriranno la giornata a partire dalle ore 10.30 mentre nell’atrio del Liceo Classico ci terrà uno stage di Balfolk dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Alle ore 18:00 l’omaggio a Saverio Mercadante presso Monastero del Soccorso e alle ore 20:00 in piazza Resistenza, i live concert di Alessandro Pipino e Soballera a partire dalle ore 20.30 sempre presso il Monastero del Soccorso.

Infine, si esibirà alle 10.30 il gruppo Folkloristico Comitato feste popolari di Grassano, nell’area marcato di Piazza Resistenza.