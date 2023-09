Martina Franca – la città che forma i volontari della FIR CB

La Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen Band (FIR CB) ha scelto Martina Franca, in Puglia, come sede di due sessioni formative per i suoi volontari che operano nel campo della protezione civile.

Si tratta di un riconoscimento alla professionalità e all’ospitalità dei volontari locali, guidati dal presidente regionale Luca Genco.

Il Team Segreteria si aggiorna a Martina Franca

Dal 15 al 17 settembre 2023, Martina Franca ha ospitato la formazione per il Team Segreteria, che si occupa della istallazione e gestione di una segreteria mobile in caso di calamità.

La segreteria mobile è un punto di riferimento per accogliere e assistere la popolazione sfollata o i volontari in servizio.

Il Team Segreteria si avvale di software specifici realizzati dalla Federazione e di professionisti come una psicologa e una giornalista. La formazione ha visto la partecipazione di volontari provenienti da diverse regioni italiane, che hanno potuto confrontarsi e aggiornare le loro competenze.

Il presidente nazionale della FIR CB, Patrizio Losi, ha sottolineato l’importanza di mantenere alto il livello di qualità dei volontari, che partecipano anche ad altre specializzazioni nell’ambito dell’ESERTRAINING nazionale.

Il Team Cucina si forma a Martina Franca

Dal 1 al 3 settembre 2023, Martina Franca ha ospitato anche la formazione per il Team Cucina, che si occupa della preparazione e distribuzione dei pasti ai volontari e alle persone coinvolte in una emergenza.

Il Team Cucina deve essere in grado di operare in condizioni difficili, garantendo igiene, sicurezza e qualità del cibo.

La formazione è stata organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’ufficio di protezione civile di Martina Franca, che hanno dimostrato grande sensibilità verso le questioni della sicurezza dei cittadini.

Il sindaco Gianfranco Palmisano e gli altri amministratori hanno visitato i volontari e li hanno ringraziati per il loro impegno. Alla sessione formativa per il Team Cucina hanno partecipato anche esponenti nazionali e regionali della FIR CB, alta è l’attenzione dedicata a questa sessione formativa, che vede la partecipazione di:

Biagio Nobile (Vice Presidente Nazionale Vicario), Paolo Perondi (Consigliere Nazionale Esperto) Giovanni Genco (Consigliere Nazionale Esperto), Stephanie Tonani (Consigliere Nazionale Capo Tem Segreteria), Giusy Vivaldini (Revisore dei Conti Nazionale), Riccardo Baima (Presidente Regionale del Piemonte), Roberto Dedé (Presidente Regionale Lombardia), Luciana Graziani (Presidente Regionale Abruzzo), Pozza Mara (Formatore Nazionale), Lorenzo Andreatini (Formatore Nazionale), Degl’Innocenti Alessandra (Formatore Nazionale).

Martina Franca è una città che ha una lunga tradizione di solidarietà e di protezione civile. Dal 1991, è stata sede dei Campi Scuola di Protezione Civile, con la partecipazione di volontari e studenti provenienti da diverse regioni italiane. La città ha dimostrato anche di saper affrontare le varie emergenze nazionali, come quella di Faenza nel 2022, dove i volontari della FIR CB hanno prestato un prezioso aiuto alla popolazione colpita dal terremoto.

La FIR CB ringrazia Martina Franca per la loro ospitalità e collaborazione. La Federazione continuerà a formare i suoi volontari con professionalità e dedizione, per essere sempre pronti ad intervenire in caso di bisogno.