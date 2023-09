Un mese di settembre pieno di impegni per i pugili tarantini

1970

Ancora un fine settimana con i guantoni per la Quero-Chiloiro, che domenica scorsa con la Lifeplanet del tecnico Cosimo D’Elia, ha organizzato la riunione di pugilato nella centrale piazza Umberto I a Francavilla Fontana.

Una particolarmente affolata nella serata del 10 settembre di amanti della noble art, i quali si sono trovati coinvolti in un piacevole contesto sportivo e musicale proprio in occasione del Francavilla jazz festival e in prossimità della festa patronale di Francavilla Fontana.



Nella collaborazione con la Lifeplanet per l’organizzazione della manifestazione sportiva, la Quero ha coinvolto, per gli otto match in programma, due dei suoi pugili.

Trattasi dello junior 54 kg Christian Tursi, il quale ha pareggiato di strettissima misura con Pietro Rago della Avolio boxe Castrovillari e dell’élite 63,5 kg Davide Donvito, uscito sconfitto dal confronto a testa alta con il più esperto Sainneg Jobe in un derby con la Lifeplanet.



Hanno aperto la serata, inoltre, nelle gare di sparring-io, l’allievo prossimo al debutto negli schoolboy Cristopher Spagnuolo e, sempre per la qualifica degli allievi, i piccoli George Caforio e Andrea Battafarano;

tra gli ospiti d’eccezione della serata, si è trovato il maestro benemerito Vincenzo Quero e tra i componenti dello staff tecnico, Cataldo Quero, Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei.



Gli impegni di questo mese per i pugili tarantini e pugliesi non sono comunque ancora finiti, e saranno anche molto importanti, soprattutto per quest’anno in cui il CONI farà tappa con il consueto appuntamento nazionale giovanile a Nova Siri, che il 22 e il 23 settembre ospiterà il Trofeo CONI.



A occuparsi della direzione dell’evento per l’ambito del pugilato è stato il Comitato di Puglia e Basilicata nelle figure del presidente Nicola Causi e del coordinatore giovanile Cataldo Quero, cosicché faranno parte dello staff i quattro junior della Quero-Chiloiro, ovvero Nicola Cesarano, Christian Tursi, Felice Di Cuia e il già vincitore del Trofeo Coni 2021, Vincenzo Carparelli.

Affidati all’organizzazione della Quero-Chiloiro saranno anche i campionati regionali youth, i quali si svolgeranno a San Vito dei Normanni dal 29 settembre all’1 ottobre, con la preziosa collaborazione della Rodio Brindisi.



La tappa regionale brindisina, alla quale parteciperà il 67 kg della Quero-Chiloiro, Gaetano Barbati, sarà valevole come qualificazione per quella nazionale che si svolgerà dal 24 al 29 ottobre a Gallipoli.