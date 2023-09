Lavoratori di Sanitaservice ASL TA alzano la voce: organici insufficienti e discriminazioni

L’8 settembre 2023, i dipendenti di Sanitaservice ASL TA hanno partecipato ad assemblee coinvolgenti e cariche di emozioni, suddivise tra il Servizio 118 e altre attività. Durante queste riunioni, i lavoratori hanno espresso crescente frustrazione nei confronti del clima aziendale, caratterizzato da inerzia, discriminazioni e favoritismi, nonostante le richieste di trasparenza avanzate più volte dalla FP CGIL, dalla CISL FP e dalla UIL FPL.

Servizio 118

I dipendenti e le Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato l’importanza dell’internalizzazione del Servizio 118, un risultato straordinario ottenuto grazie agli sforzi dei lavoratori, all’impegno dei sindacati, all’Asl TA, alla Regione Puglia e al sostegno politico. Tuttavia, dopo soli 5 mesi, l’obiettivo raggiunto è a rischio a meno che non vengano apportate significative modifiche organizzative. In particolare, si sono evidenziate le seguenti criticità:

L’impiego di lavoratori con clausola sociale e esperienza nell’Ufficio Operativo, cui si sono aggiunti altri senza esperienza né motivazione apparente.

Irregolarità nella gestione dei turni, orari e assegnazioni dei lavoratori, alimentando discriminazioni e clientele sindacali.

Discrepanze nel monte ore mensile tra i lavoratori.

Inosservanza del riposo settimanale e delle pause tra un turno e l’altro.

Disparità nella remunerazione del lavoro straordinario.

Mancanza di regolarità e uniformità nei turni di lavoro.

I lavoratori hanno espresso la necessità di risolvere queste problematiche per garantire un servizio efficiente e promuovere la trasparenza nelle mansioni e nella gestione del personale.

Servizi di Pulizia, ICT, Informatici e Cup…

L’assemblea dei lavoratori degli altri servizi di Sanitaservice ASL TA ha messo in luce diverse questioni, tra cui:

Organici insufficienti e distribuzione del personale basata su criteri clientelari.

Assegnazione discrezionale dei dipendenti nei vari reparti.

L’esigenza di definire un mansionario che dia certezza nelle mansioni e risolva questioni relative alle premialità Covid.

Lo scorrimento della graduatoria delle 18 unità del concorso per 40 pulitori, che rappresenterebbe un passo fondamentale per migliorare l’organico.

La necessità di pubblicare uno schema aziendale che individui chiaramente ruoli, compiti e mansioni, ponendo fine all’arbitrio.

Le OO.SS. hanno ricevuto il mandato dai lavoratori di intraprendere tutte le azioni necessarie, compresa una iniziativa pubblica e il coinvolgimento dei vertici regionali, per ripristinare la trasparenza ed efficienza all’interno di Sanitaservice ASL TA. Inoltre, è stata sottolineata l’importanza di rispettare le relazioni sindacali e il ruolo delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Cosimo Sardelli, Segretario della FP CGIL, Massimo Ferri, Segretario della CISL FP, e Giovanni Maldarizzi, Sudcommissario UIL FPL hanno garantito che continueranno a lottare per le istanze dei lavoratori e per un ambiente di lavoro equo e trasparente. In un momento in cui è in gioco il futuro dei dipendenti di Sanitaservice ASL TA, è cruciale assicurare che le decisioni aziendali siano prese in modo equo e nell’interesse di tutti i lavoratori, senza discriminazioni né favoritismi.