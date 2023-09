I Falchi lo avevano puntato da tempo: 20 dosi di droga negli slip

In seguito a un’operazione antidroga mirata, la Polizia di Stato è riuscita a cogliere sul fatto un individuo di 42 anni, noto alle autorità per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, da alcuni giorni, avevano sottoposto l’uomo a stretta osservazione, notando i suoi frequenti incontri con giovani tossicodipendenti.

Da queste osservazioni, è emersa la convinzione che l’uomo avesse ripreso la sua illecita attività, utilizzando come base un appartamento situato al 12° piano di un edificio in via Diego Peluso. Dopo un’attesa di alcune ore, il sospettato è tornato a casa, all’insaputa della presenza degli agenti che lo attendevano.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno recuperato 20 dosi di cocaina, accuratamente nascoste negli indumenti intimi, già preconfezionate e pronte per lo spaccio.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 42enne è stato arrestato, con la disposizione di sottoporsi al regime degli arresti domiciliari. Si ribadisce che, in conformità alla legge, per l’indagato vigila il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.

L’azione della Polizia di Stato testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti e nell’assicurare la sicurezza della comunità locale.