Taranto – Al MediTa c’è Noemi

Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Festival della Cultura mediterranea a cura dell’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto. Uno scenario straordinario voluto fin dalla prima edizione dal sindaco Rinaldo Melucci e dall’assessore allo Spettacolo e alle Politiche giovanili, Fabiano Marti. Direzione artistica del Maestro Piero Romano

Sabato 9 settembre, alle 21.00, sulla Rotonda del Lungomare NOEMI in concerto, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti (suoi gli arrangiamenti). E’ il secondo appuntamento della quarta edizione del MediTa, Festival della Cultura mediterranea in Taranto. Tre, in tutto, le produzioni all’interno della rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, per concludere in bellezza l’estate tarantina.



Lo spettacolo avrà luogo sulla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. Uno scenario straordinario che l’Amministrazione comunale con il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore allo Spettacolo e alle Politiche giovanili, Fabiano Marti, hanno voluto offrire a concittadini e turisti all’interno di una già importante programmazione estiva.

«Giunta alla quarta edizione, la rassegna è un’apertura sul Mediterraneo – dice Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – con la musica contemporanea, dal pop al rock, che oggi ascoltano tutti, non solo i giovani: la versione orchestrale del repertorio di artisti importanti come quelli che ospitiamo ogni anno, rappresenta un MediTa Festival che appartiene a Taranto, alla Rotonda del Lungomare; dopo Clementino, co saranno le bellissime canzoni di Noemi ed Ermal Meta, un artista, un personaggio che unisce due mondi, considerando che nella sua musica c’è tanto Mediterraneo; infine, i Vega, un appuntamento altrettanto importante con un gruppo del nostro territorio in uno spettacolo gratuito, dunque aperto a tutti».

E veniamo alla star della serata, Noemi, che sarà accompagnata nella sua carrellata di successi dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, cui si devono anche gli arrangiamenti. Veronica Scopelliti, all’anagrafe Noemi, si iscrive all’Università di Roma (DAMS). Si laurea con 110 e lode e perfeziona gli studi con una laurea specialistica in “Studi Critici e Storici sul Cinema e la TV”.

Nel 2007 partecipa alle selezioni di “Sanremolab”. Nell’autunno 2008 supera i provini per la seconda edizione di “X Factor”.



Dotata di un’intensa vocalità blues e soul, il suo percorso durante il programma la porta a interpretare brani italiani e internazionali. Lancia l’inedito “Briciole”, che in due giorni raggiunge la posizione numero 1 fra i brani più scaricati.



Primo EP, intitolato “Noemi”, pubblicato nel 2009. In ottobre esce il primo album di inediti: “Sulla mia pelle”, primo disco di platino. Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”. Nel 2012 torna sul palco dell’Ariston con il brano “Sono solo parole” (terzo posto).



A seguire, gli album “Made in London”, “Cuore d’artista” e “La luna”. Torna sul palco di Sanremo con la canzone “Glicine”, mentre il 5 marzo seguente esce l’album “Metamorfosi”. Nel 2022, infine, il suo primo album dal vivo: “RossoLive”, anche questo un grande successo.