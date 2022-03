L’Adapt conquista la kermesse nazionale, che si è tenuta il 25 febbraio a Firenze, e porta Taranto e la Puglia sul gradino più alto.

La Puglia trionfa a Danza in fiera 2022 grazie a Taranto. Il gruppo proveniente dall’ADAPT (Accademia delle arti performative tarantina) di Taranto è salito sul gradino più alto del podio nella kermesse nazionale “Musical: il concorso” per la categoria “musical allievi” e ha fatto il pieno di borse studio. “Musical: Il Concorso” è una competizione incentrata sul repertorio del Musical di tutte le epoche – incluse opere inedite – rivolta a performer non professionisti che quest’anno ha proposto ben 98 esibizioni differenti. Con un medley dal musical “Sister act”, le giovani aspiranti performers tarantine, hanno incantato la giuria composta dai Direttori delle più rinomate Scuole di Musical del territorio Italiano e da importanti personalità del settore, in un’esplosione di cori, coreografie e abiti di scena sorprendenti. Le ragazze, dai 13 ai 19 anni, si sono confrontate con un’altra ventina di scuole provenienti da tutta l’Italia. Terzo posto invece per la giovane Cristel Sasso nella categoria solisti allievi, con un pezzo dal musical “Re leone”. Sul palco anche i giovanissimi dell’Adapt (dai 10 ai 12 anni) che hanno deliziato giuria e pubblico con un pezzo dal Musical “Pinocchio”. “Un’esperienza che sarà difficile da dimenticare: dopo due anni di stop, i ragazzi hanno affrontato con grande grinta e professionalità questo palco prestigioso e insidioso – spiega Simona Licci, direttrice Adapt -. Si sono comportati da veri performers, nonostante la tensione e le difficoltà che un evento del genere, realizzato in un periodo come questo, possa comportare. Siamo arrivati a Firenze dopo nove ore di autobus, una rinfrescata, vestito di scena, trucco e sul palco: non è facile, non è per tutti. Ma la voglia di esibirsi, la voglia di tirare fuori l’energia, di portare Taranto e la Puglia su un palco come questo e ritornare con ben due coppe, sono stati più forti della stanchezza e di qualsiasi timore. Questi sono i nostri ragazzi, i giovani pugliesi e noi siamo fieri di contribuire a creare Artisti”.

Oltre al primo posto per la categoria allievi e al terzo posto categoria solisti allievi, il gruppo tarantino ha ricevuto l’accesso diretto alla fase regionale della “Performer italian cup” compagnia grande classe B; Cristel Sasso ha ottenuto l’accesso diretto alla fase nazionale “Performer italian cup” completo 12/15 anni classe A, una borsa di studio del 50% per frequentare un laboratorio di musical a Roma o a Milano e l’invito all’audizione con Massimo Romeo Piparo per l’accademia estiva 2022 e la borsa di studio del 50% per Summer musical London; Francesca Pellegrino borsa di studio del 50% per frequentare un laboratorio di musical a Roma o a Milano e l’invito all’audizione con Massimo Romeo Piparo per l’accademia estiva 2022, Chiara Prudentino, Liviana Friolo, Paola Romanazzi borsa di studio del 30% per frequentare un laboratorio di musical a Roma o a Milano e l’invito all’audizione con Massimo Romeo Piparo per l’accademia estiva 2022, Andrea Loconsole borsa di studio del 30% per frequentare un laboratorio di musical a Roma o a Milano e l’invito all’audizione con Massimo Romeo Piparo per l’accademia estiva 2022, borsa di studio del 100% per “Professione danza Parma scuola estiva di danza e musical” e invito a sostenere una seconda audizione per il corso di formazione per danzatori e performer a.a. 2022/2023; Francesca Taurino invito a sostenere una seconda audizione per il corso di formazione per danzatori e performer a.a. 2022/2023 e borsa di studio del 50% per frequentare un laboratorio di musical a Roma o a Milano e l’invito all’audizione con Massimo Romeo Piparo per l’accademia estiva 2022.