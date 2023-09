Detenevano sostanze stupefacenti, arresti a Lecce Nel corso dei servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia leccese, con l’impiego dei militari della Stazione di Lecce, è stato tratto in arresto un 48enne di Lecce (T.G le iniziali del suo nome), unitamente al figlio 19enne ed altre due persone di 24 anni di nazionalità albanese e un 32 enne leccese, rei di detenzione di una grande quantità di stupefacenti. L’arresto è scattato a seguito di alcune perquisizioni domiciliari estese e in auto.

Dalla perquisizione sono stati sequestrati oltre 11 grammi di cocaina, due panetti di sostanza hashish equivalenti a 190 grammi e un bilancino di precisione. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un telescopico nascosto tra i due sedili anteriori ed una forbice.

Detenevano sostanze stupefacenti, arresti a Lecce

Nell’abitazione del conducente 48enne, invece, sono stati rinvenuti ulteriori 6 grammi di hashish e 200 bustine di cellophane trasparente, utilizzate probabilmente per confezionare le dosi di stupefacente da commercializzare.

Il materiale, in buono stato di conservazione, è stato posto sotto sequestro, in attesa dell’invio al Reparto Investigazioni Scientifiche di Lecce per indagini tecniche di laboratorio.

Al termine del formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Lecce a disposizione della Procura della Repubblica di Lecce che ha coordinate le attività.