Marina Militare – Cambio di Comando a Maricentadd

Lunedì 04 settembre, nel piazzale Bandiera del centro addestramento aeronavale della Marina Militare, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al comando tra il contrammiraglio Marco Montoneri (cedente) e il contrammiraglio Luca Pasquale Esposito (subentrante), alla presenza dell’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della squadra navale, nonché di autorità civili e militari e del personale del quadro permanente unitamente a familiari e ospiti.

Nel suo intervento l’ammiraglio De Carolis ha voluto evidenziare il rilevante ruolo di MARICENTADD e l’importanza del contributo del Centro all’attività della squadra navale: “Efficienza dei mezzi, impegno del personale, capacità direttiva dei comandanti e – ultimo per ordine ma non certo per importanza – l’apporto dell’azione addestrativa e certificativa svolta proprio qui a Taranto da MARICENTADD. Questa azione si estrinseca nei corsi al personale, nei tirocini cui vengono periodicamente sottoposte le unità navali e gli equipaggi degli elicotteri e dei velivoli da pattugliamento”.

L’ammiraglio Montoneri ha, invece, così salutato il suo “Equipaggio”: “Grazie di aver onorato ogni impegno nonostante tutte le innumerevoli difficoltà. Grazie di aver affrontato ogni esigenza, necessità e variante di situazione trovando sempre una soluzione; Grazie a ciascuno di Voi, perché avete fatto benissimo il vostro dovere, ogni giorno.”

Il contrammiraglio Esposito che proviene da due anni al comando della 4^ divisione navale – Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera (COMDINAV4 – COMFORPAT), con sede ad Augusta, ha così rivolto il suo saluto durante la cerimonia: “Sono grato alla Marina Militare per la fiducia che mi ha accordato nell’assegnarmi questo incarico; sono assolutamente consapevole che il privilegio di assumere il comando comporterà altrettante responsabilità e impegno per onorare la fiducia in me riposta”.

Al contrammiraglio Montoneri, che aveva iniziato il suo periodo di comando a MARICENTADD il 29 settembre 2020, mari calmi e venti favorevoli per il prestigioso incarico di capo di stato maggiore che assumerà presso il comando scuole della Marina Militare, nella sede di Ancona.