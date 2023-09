Rischio Idraulico: via alla gara d’appalto da 8 milioni per il quartiere salinella

È iniziata la fase cruciale per la messa in sicurezza idraulica del quartiere Salinella, con l’annuncio dell’avvio della gara d’appalto per un intervento del valore di 8 milioni di euro.

L’accordo di collaborazione, stipulato nel dicembre del 2022 tra il Comune di Taranto e il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto idrogeologico in Puglia, ha dato il via alla procedura che prevede la pubblicazione dei documenti di gara sulla Gazzetta ufficiale europea e italiana nel corso del mese attuale. Di questi, ben 6,2 milioni di euro saranno destinati direttamente alla realizzazione degli interventi che porranno fine alle criticità idrauliche che affliggono da tempo questa zona urbana.

L’Assessore all’Urbanistica, Infrastrutture Strategiche e Mobilità Sostenibile, Mattia Giorno, ha sottolineato l’importanza di questa opera per la sicurezza del quartiere Salinella, affermando che “si tratta di un intervento atteso da anni dai cittadini e non solo. È un passo fondamentale verso la realizzazione di tutte le opere previste per gli impianti sportivi in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Abbiamo compiuto un passo importante a beneficio dei residenti e per il futuro urbanistico dell’intera città”.

L’intervento prevede la realizzazione di un sistema di drenaggio e collettamento con le caratteristiche di una “fogna bianca”, progettata per abbattere la pericolosità idraulica di eventi critici che si verificano ciclicamente nell’arco di 200 anni. Oltre a questo, verranno creati nuovi collettori di “fogna nera” in via Golfo di Taranto, via Lago di Montepulciano e via Lago Maggiore. In aggiunta, saranno costruiti due impianti di trattamento in continuo a monte del collettore di recapito finale, avverrà il potenziamento del recapito finale e sarà effettuata la colmatura con materiale proveniente dagli scavi della zona depressa alle spalle del nuovo impianto di trasporto pneumatico dei rifiuti in via Golfo di Taranto.

Il progetto si configura come una risposta concreta e attenta alle esigenze della comunità, rappresentando un passo decisivo verso la sicurezza e la vivibilità del quartiere Salinella. L’intera città di Taranto guarda ora con fiducia a questo intervento, che si preannuncia come un pilastro fondamentale per lo sviluppo urbanistico e sociale della zona interessata.