Alberobello riparte il format radiofonico Connessioni-Quando le parole uniscono Quando le parole uniscono” è il format radiofonico dell’autore pugliese e web editor Filippo Gigante, oltre a essere un progetto editoriale, oggi podcast di successo, che dall’11 settembre sarà nuovamente fruibile gratuitamente su Spotify e tutte le altre piattaforme dedicate.

Patrocinato dal Comune di Alberobello dal 2022 e con cinque stagioni alle spalle, questo progetto culturale è dedicato a tutte quelle storie fatte di parole che hanno il dono, la necessità o l’incanto di connettersi con qualcuno o qualcosa.

“In un contesto socio-economico complesso come quello che stiamo attraversando, il fatto di poter incontrare (anche solo virtualmente) e conoscere le testimonianze di difficoltà, di paura, di coraggio e di gioia della vita personale e professionale di altre persone, note e non, ci fa vibrare empaticamente all’unisono”.

Spiegano Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura, e Valentina Liuzzi, Assessora alle Politiche Sociali: “A volte può bastare una parola detta nel modo giusto e al momento giusto per raggiungere il nostro cuore e determinare un importante e significativo cambiamento. In quest’ottica le ‘connessioni’ e il loro potenziale relazionale ci permettono di liberare e cogliere quelle opportunità, che si riveleranno poi risolutive”.

A oggi, la produzione ha registrato in studio ben 130 puntate conquistando un’audience sempre più alta e questo ha contribuito a trasformare le connessioni da virtuali a reali. Infatti, alcuni degli ospiti coinvolti sono stati invitati, in presenza, nella città di Alberobello per diventare protagonisti attivi di iniziative culturali, organizzate e sostenute dalle Associazioni attive sul territorio.

Si riparte quindi l’11 settembre 2023, ogni lunedì e giovedì, con la sesta stagione ricca di ospiti. Si inizia con la nota giornalista Carmen Lasorella che oltre a rispondere alle ‘classiche’ domande del format, racconterà del suo romanzo “Vera e gli schiavi del terzo millennio” edito da Marietti1820 in un susseguirsi di emozioni, parole e soprattutto buone connessioni!

Nelle varie edizioni, il podcast ha ospitato cantanti, autori e professionisti di arte, cultura e spettacolo, personaggi come: Diodato, Licia Colò, Cinzia Leone, Ultimo, Alexia, Vera Gheno, Francesco Carofiglio, Raissa & Momo, Massimo Lopez, Sonia Peronaci, Topo Gigio, Gabriella Genisi, Enrica Bonaccorti, Enrico Ruggeri, Ameya Gabriella Canovi, Marco Liorni, Fabio Salamida, Erica Mou, Lorenzo Marone, Cristina D’Avena, Paolo Borzacchiello, Andrea Scanzi, Nicola Conversa e tanti altri che andranno a unirsi agli ospiti delle prossime stagioni. Ogni puntata mira a presentare il personaggio ospite attraverso domande che si soffermano sull’infanzia, sul percorso formativo e professionale, sull’album, il libro o lo spettacolo del momento, sulle loro migliori ‘connessioni’, sulla musica preferita e su uno sguardo sul mondo che li fa sentire più o meno protagonisti di scelte e di legami.

Conclude l’autore Filippo Gigante: “Ogni storia può compiere il miracolo di appartenere un po’ a tutti, spetta a noi la scelta di ascoltare e far nostra la prossima connessione. L’obiettivo di questo podcast è proprio quello di ampliare e valorizzare le connessioni umane, perché da ogni esperienza possiamo trarre un insegnamento in più”.