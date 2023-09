Volammo Davvero, si inaugura la mostra evento in onore di Fabrizio De Andrè Il 9 settembre ad Alberobello presso la Casa delle Arti, ex Casa Alberobello, in largo Martellotta prende il via “VOLAMMO DAVVERO” , la mostra-evento organizzata dall’Associazione Chianche di Carta APS, dal Presidio del Libro di Alberobello, dal Presidio del Libro Sannicola e Archivio del Libro d’Artista VERBAMANENT, con il patrocinio morale della FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRÉ, il patrocinio del COMUNE DI ALBEROBELLO e dell’Assessorato alla Cultura, REGIONE PUGLIA e CITTÀ CHE LEGGE.

La mostra si rivolge ai curiosi, agli appassionati e più in generale a tutti coloro i quali abbiano voglia di conoscere o approfondire il grande Fabrizio De Andrè, attraverso gli occhi, il cuore e i ricordi degli scrittori che l’hanno conosciuto personalmente o che l’hanno esperito attraverso la sua musica e la sua poetica.

La mostra sarà visitabile dal 9 al 17 settembre dalle 17:00 alle 20:00 con ingresso libero. “Si tratta di una iniziativa straordinaria e unica nel suo genere – spiegano l’ Assessora alla Cultura, Valeria Sabatelli, e il Sindaco , Francesco De Carlo – dove le Arti come la musica, la letteratura e la pittura, intesa nel senso più ampio del termine sotto forma di grafica, trovano espressione e sintesi nelle opere del grande De Andrè. Nell’ampio programma di We Are in Trulli 2023, siamo lieti di ospitare una mostra-evento come questa che, partendo dalla poetica dello straordinario Cantautore, ne ha fatto un ricco sviluppo creativo, declinato attraverso differenti performance artistiche e trans-generazionali”.

Le 60 “opere-libro” in esposizione intendono soddisfare la curiosità anche dei conoscitori più profondi dell’artista. Il libro d’artista, come oggetto utopico e libertario, organismo vivente, entità poliforme che sfugge a qualsiasi classificazione, custode del canto libero di una voce, una voce d’oro, che mai tacerà. Un microcosmo simbolico da abitare attraverso percorsi multisensoriali che svelano l’essenza e la profonda umanità di un artista e delle inascoltate voci e intelligenze che parlano di dignità e giustizia senza stereotipi o esclusioni.

“Questo progetto, fortemente voluto – concludono Alessandra Dragone , Presidente dell’Associazione Chianche di Carta e Giuseppe Palmisano, Responsabile del Presidio del Libro di Alberobello – nasce dalla necessità di voler condividere con un vasto pubblico non solo un quarantennio di musica italiana cantautorale, ma anche con la volontà di indagare sempre attraverso l’immenso patrimonio artistico che De Andrè ci ha lasciato, la variegata società italiana di quegli anni che il ‘poeta degli sconfitti’, il ‘cantautore degli emarginati’ ha saputo magistralmente raccontare”.

Noto esponente insieme a Tenco della scuola genovese, oltre a dare voce nelle sue canzoni agli ultimi, prostitute e ribelli, Fabrizio De Andrè ha saputo valorizzare come nessuno la bellezza della nostra Italia attraverso lo studio e la conoscenza del dialetto, primo fra tutti quello ligure.

Gli artisti espositori Laura AGOSTINI Franco ALTOBELLI Antonio AMBROSINO Salvatore ANELLI Andreina ARGIOLAS Juan ARIAS GONANO Antonietta BARBONETTI Oriana BASSANI Maria BONADUCE Anna BOSCHI Alfredo BRUNI Alfonso CACCAVALE Mariangela CALABRESE Lucia CAPRIOGLIO Pinuccia CASALI Maddalena CASTEGNARO GUIDORIZZI Paolo CHIRCO Carmela CORSITTO Marisa CORTESE Maria CREDIDIO Crescenzio D’AMBROSIO Alessandro DELL’AVVOCATA Teo DE PALMA Andrea DECANI Elisabetta DIAMANTI Marco Esteban CAVALLARO Gabriella FREULI Cristina GENTILE Roberto GIANINETTI Maria Luisa GRIMANI Benedetta JANDOLO Joan Marie KELLY

