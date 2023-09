L’auto va fuori strada e prende fuoco ma gli automobilisti rischiano la propria vita e li salvano

Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15 sulla strada San Pietro in Bevagna, nei pressi di Manduria, provincia di Taranto. Una macchina, una Renault Kangoo, è uscita fuori strada e ha preso fuoco, mettendo in grave pericolo la vita dei due turisti a bordo.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma quanto accaduto ha destato l’attenzione e l’aiuto tempestivo degli automobilisti di passaggio. Quando l’auto ha iniziato a divampare dalle fiamme nel vano motore, questi coraggiosi individui si sono fermati per soccorrere i passeggeri intrappolati.

Grazie all’intervento rapido e coraggioso dei soccorritori improvvisati, i due turisti, originari dell’Abruzzo, sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo dell’auto in fiamme. Subito dopo, i testimoni hanno allertato i servizi di emergenza, che sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente.

Due ambulanze del 118 sono state inviate sul posto per assistere la coppia di turisti, che è stata trasportata all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Nonostante lo spavento e l’orrore dell’incidente, fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere gravi.Nel frattempo, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per spegnere il fuoco che aveva completamente distrutto l’auto. La situazione ha richiesto la temporanea interruzione della circolazione sulla strada fino a quando i pompieri hanno dichiarato il luogo sicuro.

I due turisti coinvolti nell’incidente, entrambi settantenni, stavano facendo ritorno in Abruzzo dopo aver trascorso un periodo di vacanza nelle belle marine di Manduria. La loro storia di sopravvivenza è un miracolo, reso possibile grazie all’aiuto coraggioso dei passanti che hanno rischiato per salvare delle vite. Un altro triste promemoria dell’importanza di essere pronti a offrire aiuto quando il bisogno si presenta sulla strada.

