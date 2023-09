Azione sostiene le Primarie Comunali di Bari: “Fidiamoci del Giudizio del Popolo”

Azione, il movimento politico guidato dal consigliere e commissario regionale Fabiano Amati, ha annunciato il suo sostegno alle prossime primarie comunali di Bari, sottolineando che questa pratica democratica rappresenta un modo efficace per coinvolgere il popolo nella selezione del candidato Sindaco e nel definire il futuro programma di governo.

La dichiarazione di sostegno è giunta in vista della riunione del centrosinistra di Bari prevista per il 7 settembre, durante la quale verrà discussa la possibilità di tenere delle primarie per selezionare il candidato Sindaco e il programma politico da adottare. Alla riunione, Azione sarà rappresentata dai consiglieri Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo, insieme ai delegati di Azione-Bari Donato Bonifazi e Raffaele Santoro.

Nella dichiarazione congiunta, i rappresentanti di Azione hanno espresso il loro supporto a questa pratica democratica, evidenziando che le primarie sono una forma efficace di consultazione popolare. In particolare, hanno sottolineato l’importanza delle primarie quando ci sono più candidati meritevoli di attenzione e hanno ribadito la necessità di fidarsi delle decisioni del popolo.

Il comunicato afferma: “Dobbiamo fidarci delle decisioni del popolo anche quando c’è il rischio che non possano piacerci, perché sono passati i tempi in cui si riteneva spettasse alle élites intellettuali assumere le decisioni in nome e per conto del popolo, perché a loro dire incapace di farlo da solo.”

Questo sostegno di Azione alle primarie comunali di Bari evidenzia l’impegno del movimento politico nel promuovere la partecipazione diretta dei cittadini nella scelta dei propri rappresentanti e nella definizione delle politiche locali. L’evento del 7 settembre promette di essere un momento chiave per la politica locale di Bari e per l’intera comunità, poiché consentirà ai cittadini di esprimere il loro punto di vista e influenzare il futuro della città.