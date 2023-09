Buon samaritano diventa vittima di furto: Rubata la Volkswagen mentre prestava soccorso

Una scena da film si è trasformata in una situazione di crisi per un automobilista che ha avuto la sfortuna di diventare vittima di un insolito furto mentre prestava soccorso a un conducente coinvolto in un incidente stradale.

L’incidente ha avuto luogo sulla vecchia strada provinciale 86, che collega Ruvo di Puglia a Bisceglie. L’automobilista, al volante di una Volkswagen Bora, si è fermato nei pressi di una sala ricevimenti dopo aver notato un’Alfa Romeo Giulietta ribaltata sulla strada. Il suo istinto di buon cittadino lo ha spinto a fermarsi e prestare soccorso al conducente del veicolo capovolto.

Tuttavia, la generosità dell’automobilista è stata sfruttata in un modo del tutto inaspettato. Dopo aver estratto il conducente dalla Giulietta ribaltata, l’uomo è stato spintonato con violenza dal conducente stesso, che si è dimostrato essere un ladro. Senza esitare, il ladro ha preso il controllo della Volkswagen Bora dell’automobilista di buon cuore e si è dileguato velocemente attraverso le campagne circostanti.

La vittima dell’incidente, incredula per l’accaduto, ha immediatamente contattato le autorità competenti. I Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia hanno iniziato un’indagine sulla bizzarra sequenza di eventi, al fine di identificare e catturare il responsabile del furto.