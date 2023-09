Aggiornamenti sullo stadio di Taranto

Dopo che sono state spente le fiamme che si erano rigenerate questa mattina a causa di un’autocombustione, l’unica cosa certa, al momento, è che lo stadio Iacovone è stato messo sotto sequestro. Va detto che i Vigili del Fuoco di Taranto hanno lavorato quasi ininterrotamente, per due giorni.

Quindi, se non ci saranno nuovi sviluppi nei prossimi giorni, di sicuro sarà a rischio l’incontro casalingo del Brindisi del 10 settembre, contro il Catania. Come ricorderete, per accordi presi fra comuni e società, la squadra biancazzurra giocherà, per un periodo, a causa dei lavori al proprio stadio, allo Iacovone. Stessa cosa capiterà al Taranto, al contrario, quando avranno terminato i lavori a Brindisi e cominceranno quelli dello Iacovone.