A Taranto unica tappa in Puglia per Comedy Ring

Comedy Ring: Taranto unica tappa in Puglia

È stata scelta Taranto come unica tappa in Puglia nell’ambito del tour nazionale dello spettacolo di cabaret intitolato “Comedy Ring” che vede insieme in un unico spettacolo ben otto tra i più famosi e divertenti comici italiani provenienti dalle trasmissioni televisive più gettonate come Zelig, Colorando e Camera Cafè. Il luogo che ospiterà gli effervescenti artisti è il teatro della Villa Peripato sabato 2 settembre con inizio alle ore 21:00.



Ingresso alleore 20:30. I protagonisti assoluti della risata saranno Brusce Ketta, Claudio Batta, Max Cavallari, Beppe Brada, Mauro Villata, Anna Maria Chiarito, Max Pisu, Max Pieriboni. Comedy Ring è un format della SM Management in cui i comici di Zelig, Colorado, Camera Cafè ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita ovvero le risate e gli applausi del pubblico che alla fine è il solo vero vincitore. Comedy Ring ha già un lungo e fortunato tour alle spalle nei migliori teatri della penisola, un tour che continua sempre con maggiore successo.

Una serata piena di risate e di divertimento con il coinvolgimento del pubblico. Un format nuovo nel mondo del cabaret adatto alle famiglie. Comedy Ring è il primo spettacolo in Italia che vede il coinvolgimento su un unico palcoscenico degli attori e dei comici dei programmi TV che si danno battaglia a suon di risate.



Un mix di 120 minuti fatto da monologhi, animazione, ballo e canto. A fine spettacolo gli artisti resteranno a disposizione del pubblico per fare foto e firmare autografi.