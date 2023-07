Pino Strabioli allo Yachting

Pino Strabioli porta in scena allo Yachting Club lo spettacolo Sempre fiori, mai un fioraio.

Dopo alcuni interessanti incontri con l’autore, una superba lectio magistralis e la parentesi dedicata alla musica al tramonto dell’Orchestra della Magna Grecia, a “L’Angolo della Conversazione” è il momento del teatro,proprio nel cuore della rassegna che continua a riscuotere grandi consensi. Giovedì 20 luglio, con inizio alle ore 21:00, in programma allo Yachting Club lo spettacolo Sempre fiori, mai un fioraio (Alt Academyproduzioni), l’omaggio dell’attore e regista Pino Strabioli a Paolo Poli. Accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini e dai video di Edoardo Paglione, Strabioli ricorda il grande maestro soprattutto del teatro en travesti, personaggio poliedrico che ha attraversato l’intero Novecento con coraggio e sfrontatezza trasportato dalla sua pungente ironia, dal suo garbato istrionismo e dalla sua vena poetica e surreale. Lo spettacolo Sempre fiori, mai un fioraio ruota attorno agli aneddoti, ai racconti e alle confidenze dello stesso Poliall’amico Strabioli durante una serie di pranzi che si sono svolti nell’arco di due anni sempre nello stesso ristorante e alla stessa ora, ricordi che sono raccoltianche nell’omonimo libro edito da Rizzoli. Sul palco Strabioli ripercorre attraverso dei simpatici sketch i momenti più importanti della vita di Poli, dall’infanzia a Firenze nel pieno della guerra, passando per la letteratura e gli immancabili amori, tratteggiando un uomo originale, libero, spesso irriverente e appassionato di arte e cultura, la cui esistenza resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale italiana. Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne I viaggi di Gulliver e insieme hanno condotto per Rai 3 E lasciatemi divertire, otto puntate dedicate ai vizi capitali. “Ma Paolo perché otto? I vizi capitali sono sette! L’ottavo sono io, sciocchi!”.