Taranto Jazz Festival dal 19 al 23 luglio

Il Taranto Jazz Festival si appresta ad ospitare la sua quarta edizione che si terrà dal’19 al 23 luglio presso l’Arena Villa Peripato di Taranto. Durante queste cinque serate, ci saranno numerosi artisti di grande rilevanza che si esibiranno sul palco.

Le prime due serate, mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, saranno ad ingresso libero e presenteranno una selezione di artisti pugliesi di alto livello. La Dolphins Jazz Orchestra, diretta dal maestro Massimiliano Bucci e con la partecipazione del cantante Elio Arcieri, eseguirà grandi standard internazionali del jazz e del funk. A seguire, si esibirà Salvatore Russo con il suo progetto “Gypsy Jazz”, un quartetto che metterà in luce le abilità del rinomato chitarrista classico tarantino, ormai riconosciuto a livello nazionale. Giovedì 20 luglio sarà la volta di Nico Morelli con il suo progetto “Unfolkettable two”. Morelli è un importante pianista jazz italiano molto ricercato per il suo virtuosismo a livello internazionale. Il suo spettacolo proporrà un viaggio sperimentale tra il jazz e la musica popolare. Prima di Morelli si esibirà un altro talentuoso chitarrista tarantino, Livio Bartolo, con il suo progetto “Variable Unit”.

Le tre serate principali (a pagamento) prenderanno il via venerdì 21 luglio con Richard Sinclair e il suo progetto “Taranterbury band of dreams”. Sinclair, storico bassista e voce dei Caravan, Hatfield & The North e Camel, è uno dei pilastri del “Canterbury sound”. A seguire, i Nude presenteranno un omaggio in chiave jazz alla celebre band inglese dei Radiohead con la partecipazione della cantante jazz pugliese Lisa Manosperti, apprezzata anche per la sua recente apparizione in “The Voice Senior” sulla Rai. Il gruppo sarà composto anche da Pierpaolo Martino al contrabbasso e dal Maestro Rodrigo D’Erasmo, violinista di Diodato e degli Afterhours. Sabato 22 luglio sarà la volta di Raphael Gualazzi in trio, uno dei più creativi e sperimentatori jazzisti italiani, che spazia dal ragtime al jazz, al soul e al blues, senza dimenticare la canzone italiana. In apertura si esibirà Germana Stella La Sorsa, un’altra talentuosa jazzista tarantina di successo a Londra.

Il Taranto Jazz Festival si concluderà con il suo nome di punta, Fiorella Mannoia con Danilo Rea, con lo spettacolo “Luce”. Durante questa esibizione intima a piano e voce, verranno proposti i classici del repertorio di Mannoia e importanti cover, il tutto in un suggestivo scenario illuminato da candele.

Inoltre, all’interno dell’Arena Villa Peripato sarà allestita un’Area food & beverage, dove gli spettatori potranno gustare cibo e bevande per tutta la durata del festival.

Il Taranto Jazz Festival offre una varietà straordinaria di stili e generi musicali, regalando agli amanti del jazz un’esperienza indimenticabile nella città di Taranto.