Taranto – Rassegna Estiva 2023 al Teatro della Villa Peripato

La Rassegna Estiva 2023 al Teatro della Villa Peripato, organizzata da Il Palcoscenico Taranto Srl e curata da Gabriella Casabona, si svolgerà per dodici anni consecutivi. Il cartellone propone una varietà di spettacoli per accontentare i diversi gusti del pubblico, tra cui cabaret, musica neomelodica, teatro in vernacolo tarantino, musica di noti gruppi italiani e una rassegna cinematografica curata da Elio Donatelli.

La presentazione della rassegna si terrà all’ombra degli alberi nella zona Capannina della Villa Peripato, con la presenza dei due curatori, Casabona e Donatelli, e dell’assessore allo Spettacolo del Comune di Taranto, Fabiano Marti.

Ecco alcuni degli spettacoli in programma:

8 luglio: Vasconnessi (cover band di Vasco Rossi).

13 luglio: “Amare …com ‘u velène” (commedia comica italo dialettale) della compagnia Lina Antonante, regia di Pino Antonante.

14 luglio: Palasport (concerto che racconta i 50 anni di storia dei Pooh).

27 luglio: Drusilla Foer.

28 luglio: Nancy Coppola (musica neomelodica).

29 luglio: Tony Colombo.

2 agosto: Barbascura con lo spettacolo “X amore bestiale”.

4 agosto: “Ricordando i favolosi anni ’60 – ’70” (musica italiana).

6 agosto: Solis String Quartet & Sarah Jane Morris.

7 agosto: Omaggio a Ennio Morricone.

11 agosto: Rosario Miraggio con “Vivo solo di te”.

12 agosto: Spettacolo di Alessio Di Modica, proposto dall’associazione Genitori Tarantini, intitolato “Favola industriale blues” con riferimenti alle grandi fabbriche in Sicilia e a Taranto. Il ricavato sarà utilizzato per la realizzazione del monumento ai bambini di Taranto deceduti prematuramente.

20 agosto: “Il Giardino dei Semplici” (famoso gruppo musicale).

25 agosto: “Un funerale da 110 e lode” (commedia comica) della compagnia Teatro Novo.

1 settembre: Altra commedia proposta dalla compagnia Nati per Caso intitolata “Stavane, na vota chidde ca erene felice e cuntente”.

La rassegna si conclude con il cabaret dei Comedy Ring, unica tappa in Puglia.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 327.0130443. Il botteghino sarà aperto tutte le sere dalle 19:00 alle 21:30.

Per quanto riguarda la rassegna cinematografica, i film saranno proiettati alle ore 21:00. Il ticket d’ingresso è di 3,50 euro in adesione alla campagna nazionale per la Festa del Cinema. Ecco i film in programma:

2 e 3 luglio: “Il piacere è tutto mio”.

Il 9 e 10 luglio Grazie ragazzi.

Il 16 e 17 luglio Tutto in un giorno.

Il 24,30 e 31 luglio Ticket to paradise.

Il 13 e 21 agosto La guerra desiderata.

Il 27 e 28 agosto Quasi orfano.

3 e 4 settembre Tramite amicizia.

10 e 11 settembre I migliori giorni.