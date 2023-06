Provincia di Taranto – Nomina Presidente collegio dei revisori

L’Ente Provincia di Taranto, guidato da Rinaldo Melucci, ha avviato il processo di selezione per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023-2026. Possono candidarsi professionisti che soddisfano i requisiti previsti dalla legge e sono validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali del Ministero dell’Interno.

La manifestazione di interesse, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido e dal curriculum vitae in formato europeo firmato, dovrà essere sottoscritta correttamente. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente entro il 14 luglio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.provincia.ta.it. È consentito allegare una versione scansionata in formato PDF del documento cartaceo firmato o utilizzare la firma digitale. Si precisa che la comunicazione ha l’unico scopo di raccogliere la disponibilità dei professionisti interessati a ricoprire l’incarico e non costituisce una proposta vincolante per l’Ente Provincia di Taranto.

La nomina sarà decisa dal Consiglio Provinciale attraverso l’adozione di una delibera consiliare discrezionale. In tale delibera verrà anche stabilito il compenso annuo spettante al professionista selezionato.