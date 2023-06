Controlli marittimi svelano frodi, lavoro irregolare e traffico di droga.

Il reparto operativo aeronavale di Bari della Guardia di Finanza ha comunicato i risultati di oltre 4.500 controlli marittimi effettuati dal 2022 al maggio 2023. Le operazioni hanno portato alla scoperta di illeciti nell’utilizzo di fondi comunitari, evasioni fiscali, lavoro irregolare, frodi nel settore della pesca e traffico di droga. Durante i controlli sono stati soccorsi 899 migranti e arrestati 18 scafisti.

I risultati dei controlli eseguiti in mare dal reparto operativo aeronavale di Bari della Guardia di Finanza sono stati resi noti in occasione del 249º anniversario della fondazione del Corpo. Tra i numeri rilevanti, più di 700.000 euro di fondi comunitari sono stati concessi illegalmente, con sanzioni e sequestri per un valore totale di 376.000 euro. Inoltre, sono stati sequestrati circa 19.000 ricci di mare, che sono stati successivamente rigettati in acqua.

Nel settore della lotta all’evasione fiscale, sono stati effettuati controlli su 6.142 soggetti, con la denuncia di 141 di essi. Inoltre, sono state scoperte evasioni fiscali relative a 64 imbarcazioni dal valore complessivo di circa 8 milioni di euro, che erano registrate all’estero ma non dichiarate.

Per quanto riguarda il lavoro irregolare, sono stati eseguiti 63 controlli che hanno portato alla scoperta di 30 lavoratori irregolari e 62 completamente in nero. Inoltre, sono stati individuati 9 soggetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Cinque persone sono state denunciate per aver ottenuto finanziamenti comunitari per la pesca in frode per un valore di circa 716.000 euro.

Nell’ambito dell’immigrazione irregolare, sono stati soccorsi 899 migranti, sequestrate 16 imbarcazioni e arrestati 18 scafisti. Infine, in relazione al traffico di droga, è stato effettuato un intervento in mare che ha portato al sequestro di 992 chilogrammi di marijuana e all’arresto di 2 scafisti ucraini.