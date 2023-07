Provincia di Taranto – Programma di interventi per migliorare le arterie stradali

L’Ente Provincia di Taranto, guidato da Rinaldo Melucci, sta attuando un programma di interventi volto a migliorare le arterie stradali sia del versante occidentale che di quello orientale.

Sono stati approvati progetti per una spesa complessiva di oltre 6 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali.

Si registra un nuovo progresso nell’ambito del piano di interventi finalizzato al ripristino di numerose arterie viarie della Provincia di Taranto. Dopo aver preso in considerazione la relazione tecnica redatta dal Settore Viabilità dell’Ente, il presidente Rinaldo Melucci ha approvato dieci progetti definitivi riguardanti la manutenzione del manto stradale, della segnaletica e delle barriere di protezione.

Questi lavori, che mirano a garantire collegamenti più sicuri e funzionali per gli utenti tarantini, si svolgeranno nelle aree di Ginosa, lungo la “S.P. 2” e la “S.P. 3”, Laterza, lungo la “S.P. 18” e la “S.P. 19” (con un finanziamento totale di oltre tre milioni di euro per queste quattro opere), Martina Franca, lungo la “S.P. 64”, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe, lungo la “S.P. 87”, Manduria, Avetrana e Nardò (in provincia di Lecce), lungo la “S.P. Ex S.S. 174”, Castellaneta Marina, lungo la “S.P. 11”, Mottola, lungo la “S.P. 29”, e Maruggio, lungo la “S.P. 136”.

“È fondamentale che l’intera provincia – ha dichiarato il presidente Melucci – disponga di infrastrutture stradali che garantiscano collegamenti sicuri. Il miglioramento e l’ottimizzazione delle condizioni di viabilità sono tra le priorità dell’Amministrazione che presiedo. Fin dai primi mesi del mio mandato, abbiamo stabilito un cronoprogramma di interventi per raggiungere i nostri obiettivi.

Abbiamo poi approvato i progetti e indetto le gare d’appalto, seguiti dalla concessione dei lavori per le opere urgenti, così da rispondere immediatamente alle esigenze dei numerosi utenti delle strade provinciali. Monitoriamo costantemente l’avanzamento dei lavori già avviati, e da qualche mese visito personalmente i cantieri sia sul versante orientale che su quello occidentale”.

Le opere, che fanno parte del Programma Straordinario di manutenzione della rete viaria della Provincia di Taranto e hanno ricevuto il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riceveranno oltre 6 milioni di euro complessivi e non richiederanno l’acquisizione di terreni privati.