La leggenda del rock, i Placebo conquistano Cava del Sole I Placebo sulle note potenti del rock incantano Cava del Sole-David Sassoli in tutta la loro magnificenza. Il genio del rock ha scaldato non solo la temperatura della Cava, anche gli animi di tutti i fans con un successo strepitoso, trasportando lo spettatore in un emozionante viaggio nel mondo del rock in un turbinio di adrenalina ed energia pura.

Il rock è esplosione, non implosione, un concerto adrenalinico da aggiungere in più ai ricordi di ciascuno di noi.

La leggenda del rock, i Placebo conquistano Cava del Sole–David Sassoli.

Un appuntamento che non potrà essere dimenticato tanto facilmente. Sono passati anni prima che la rock band tornasse in Italia ed è decisamente valsa tutta, l’attesa. Ieri sera in scena a Cava del Sole

David-Sassoli con la grinta e l’energia che li hanno sempre caratterizzati, per un live travolgente come pochi. La Puglia, la Basilicata e altre regioni, hanno risposto nel migliore dei modi all’appello lanciato dalla Sonic Park Stupinigi che ha organizzato l’evento.

Un colpo straordinario che ha regalato alla rock band britannica, un pubblico caricatissimo, pronto a rispondere attentamente ad ogni sollecitazione, anche a quella di non trascorrere il tempo facendo video con i telefoni cellulari durante il concerto, per godere appieno il momento che mai più si ripeterà, creare unione e trascendenza con rispetto e amore. Il leader del gruppo non si è risparmiato ed è parso in forma smagliante dando il meglio di sè, insieme al suo compagno di viaggio Stefan Olsdal.

L’esplosione rock ha creato un effetto singolare, con la Cava che si è andata riempiendo fin dal pomeriggio. Due ore di adrenalina pura, ripercorrendo la loro favola in musica che ha conquistato il mondo intero.

La leggenda del rock, i Placebo conquistano Cava del Sole

La rock band dei Placebo capitanata dal frontman Brian Molko ha picchiato duro su basso e chitarra proponendo una carrellata dei maggiori successi: Forever Chemicals, Beautiful James, Scene of the Crime, Hugz, Bionic, Song to Say Goodbay, Went Missing, Fix Yourself dedicando Happy Birthday in The Sky al grande Pasolini che amava Matera ed a James Barkley.

Il concerto dei Placebo è la dimostrazione che se gli eventi sono di qualità, il pubblico non può che premiarli.

La leggenda del rock, i Placebo conquistano Cava del Sole

I prossimi grandi eventi organizzati dalla Sonic Park Stupinigi: giovedì 20/7 Sfera Ebbasta, Nick Mason 23/7, 25/7 Gianni Morandi, 28/7Tananai, 30/7 Articolo 31.

Musica senza tempo e grandi emozioni