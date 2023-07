Sergio Cammariere ammalia con la sua poesia Palazzo Lanfranchi Sold out per l’evento di musica d’autore fulcro dell’estate lucana, domenica 16 luglio 2023 nel suggestivo scenario di Palazzo Lanfranchi. Il mese di luglio sta regalando ai tantissimi fan e turisti concerti di artisti del panorama musicale italiano, evento clou di “Estati d’Animo” rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Angelo Calculli.

Sergio Cammariere ha incantato il pubblico con la sua eccezionale e raffinata band di splendidi musicisti, composta da Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Daniele Tittarelli al sax, con la preziosa collaborazione del trombettista Fabrizio Bosso, la violoncellista Giovanna Famulari e l’Orchestra d’Archi diretta da Marcello Sirignaso.

Tanti i fan che hanno seguito il loro beniamino in due ore di concerto, con le sue immancabili improvvisazioni al pianoforte e atmosfere da cantautorato e jazz, ripercorrendo tutti i suoi migliori successi, a cominciare da “Tutto quello che un uomo” l’hit singe del Sanremo 2003, fino ad oggi dove ha magistralmente dimostrato di aver raccolto l’eredità della migliore scuola della canzone d’autore italiana.

Numerosi i riconoscimenti ricevuti in questi anni da Cammariere: dal Premio De Andrè, alla prestigiosa Targa Tenco nel 2002, dal premio della critica a Sanremo 2003 e vari premi per le sue composizioni.

Tanti i fan che hanno seguito Cammariere che ha ripercorso la storia della canzone italiana cantautorale, in una versione intima e, certamente emozionante, in cui le vibrazioni della sua voce, ha illuminato il cielo di luglio con la sua inimitabile melodia.

Un concerto speciale per una serata ricca di emozioni. Un luglio indimenticabile per tutti coloro che amano Sergio Cammariere, la sua musica e la sua poesia, un’altra notte da incorniciare. In scaletta non potevano mancare i brani più amati di Cammariere – come “Sorella mia”, “Padre della notte”, “Tutto quello che un uomo”, “Dalla pace del mare lontano”, “L’amore non si spiega”, “Cantautore piccolino”, fino alle nuove canzoni come “Acqua nell’acqua”, “I fiori parlano”, “E puoi chiamarmi amore”, tratte dall’ultimo album “Una sola giornata”, prodotto da Giandomenico Ciaramella per Jando Music, Sergio Cammariere per Grandeangelo SRL e Aldo Mercurio, in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea.

L’impegno e la dedizione del settore cantautorale ha permesso lo spettatore di immergersi nella musica d’autore. Quest’anno l’attesa rassegna musicale sta offrendo concerti-evento di calibro nazionale, unici al Sud Italia, che valorizzano il calendario dell’estate 2023, che si arricchisce ogni giorno di nuove manifestazioni e iniziative in costante aggiornamento per la valorizzazione dei Beni Culturali della Città dei Sassi Patrimonio dell’Unesco. Il festival sta rappresentando una favorevole occasione per i turisti per visitare la città e apprezzarne il patrimonio storico, artistico e culturale.

L’evento costituisce l’appuntamento della rassegna di Eventi d’Estate, i migliori live d’Autore ideata e diretta da MilanoK3, Museo Nazionale di Matera in collaborazione con PM eventi e il patrocinio del Comune di Matera per tutti gli amanti della musica cantautorale, con 9 eventi in programma dal 15 giugno al 9 settembre: Morgan, Nello Daniele, Cugini di Campagna, Sergio Cammariere e proseguirà con Niccolò Fabi il 12/8, Dardust il 12/8, Joe Bastianich & La terza Classe l’8/9 e per finire Michele Monina, Luccioola & Valentina Parisse il 9/9.