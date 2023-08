Recrudescenza criminale, botte da orbi ieri sera a Bari La criminalità giovanile va arginata. Servono politiche serie che prendano in considerazione il problema. Quello delle baby gang è un fenomeno preoccupante e in costante espansione. I giovani, molto spesso italiani di seconda generazione, si autoghettizzano in questi gruppi che usano la forza per affermarsi tra i coetanei. Altri seguono la stessa scia per emulazione.

Un vero e proprio circolo vizioso senza fine. Ennesima baby gang in azione a Bari. Un episodio di una gravità inaudita si è verificato ieri sera in piazza del Ferrarese intorno alle 22:30. Una lite violenta scoppiata in una rissa con il coinvolgimento di una decina di ragazzi contro tre ragazzi adolescenti presi a calci e pugni.

Chi ha assistito senza dividere i ragazzi, racconta episodi di una violenza inaudita con botte e azioni selvagge non degne di una civile città metropolitana.

Recrudescenza criminale, botte da orbi ieri sera a Bari

Le forze di Polizia sono da ieri sera al lavoro per capire e quantomeno ricostruire quanto accaduto e cercare di fare chiarezza per far emergere eventuali responsabilità. Non è una bella immagine “turistica” quella che è uscita ieri sera, alla quale si aggiungono queste azioni violente, assolutamente esecrabili, che trasmettono insicurezza e timore per i cittadini baresi e delle città limitrofe.

Ed è per questo che le forze dell’ordine dovranno fare presto chiarezza e punire i responsabili in maniera esemplare e quindi trasmettere un senso di serenità a tutti i cittadini.

Recrudescenza criminale, botte da orbi ieri sera a Bari

Come arginare questa deriva? Bisogna riportare i giovani al reale, proponendo loro una quotidianità “vera” che controbilanci il virtuale. C’è necessità di incoraggiare le iniziative di socializzazione. Bisogna riscoprire i propri quartieri, creare occasioni sane di incontro. E poi lo sport, fondamentale.