70 euro per un cono gelato esplosivo, ma ad essere esplosivo è il prezzo Gelato esplosivo ma ad essere esplosivo è il prezzo da capogiro. Il prezzo? 70 euro. E’ stato realizzato da una gelateria artigianale storica specializzata nella realizzazione dell’autentico gelato artigianale da ben quattro generazione a Ruvo di Puglia in provincia di Bari.

Per fare il gelato partono dal latte appena munto proveniente dai pascoli dell’Alta Murgia, dalle uova freschissime di galline allevate all’aperto e da zucchero finissimo.

Un gelato per pochi con materie prime, le più pregiate come le migliori vaniglie al mondo (Madagascar, Tahiti e Messico), il pistacchio verde di Bronte DOP (eccellenza mondiale), la nocciola tonda gentile trilobata delle langhe IGP, le mandorle di Ruvo di Puglia e una selezione di ventotto diverse fave di cacao provenienti da ben quattro continenti, per proporre gusti di gelati che faranno vivere un’esperienza degustativa unica.

Il segreto del suo “valore esoso e molto prezioso” lo svela lo scrittore, blogger, youtuber, fotografo professionista trentino Marco Togni, titolare e pioniere di un sito numero 1 in Italia per quanto riguarda il Giappone, con migliaia di articoli, decine di migliaia di foto e centinaia di video, per aiutare i turisti di tutto il mondo a viaggiare e conoscere la cultura giapponese.

I suoi video hanno totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni. Il canale Youtube conta oltre 550.000 iscritti. Su Facebook ha circa 500.000 follower, quasi 800.000 follower su TikTok, e 180.000 su Instagram.

Il tiktoker Marco Togni riuscirà nell’obiettivo di guidare i pugliesi alla scoperta del gelato con le migliori vaniglie al mondo? Ne varrà davvero la pena?

“Assolutamente si, un gelato che riempie di felicità” chiosa Marco Togni. Un’ottima promozione del territorio attraverso i prodotti d’eccellenza, utilizzando le nuove tecnologie e un nuovo concetto di narrazione territoriale.

Gastronomia, cultura, tradizioni, paesaggi e particolarità del territorio pugliese narrate attraverso gli occhi e la voce di Marco Togni, utilizzando l’account Tik Tok come cassa di risonanza e interagendo con gli altri attori del panorama turistico nazionale e internazionale.

Promozione altamente innovativa, che vuole utilizzare i social network e le possibilità date dai social network per raccontare le bellezze di un territorio, sposando le buone pratiche di marketing territoriale.