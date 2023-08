Evasione di B&B tra Taranto e Martina: 70mila euro non dichiarati

Nelle ultime settimane, un’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza di Taranto ha portato all’esecuzione di una serie di controlli fiscali mirati al contrasto dell’evasione immobiliare legata alle attività di locazione turistica. Le Fiamme Gialle del Gruppo Taranto e della Compagnia di Martina Franca hanno messo in campo una serie di ispezioni mirate, mirando a verificare la regolare dichiarazione dei redditi derivanti dalla locazione turistica di residenze estive, “B&B” e “case vacanze”.

L’operazione, che si inserisce all’interno di un più ampio sforzo volto a preservare l’integrità del sistema fiscale e a garantire una sana competizione economica, ha individuato i soggetti da sottoporre a verifica attraverso l’incrocio dei dati disponibili nelle diverse banche dati utilizzate dal Corpo.Le verifiche fiscali hanno messo in luce un quadro preoccupante: numerosi contribuenti controllati avevano omesso di dichiarare correttamente i redditi provenienti dalla locazione turistica di immobili situati nei Comuni di Taranto e Martina Franca. L’importo dei redditi non dichiarati, emerso dalle analisi della documentazione acquisita e dalle indagini finanziarie condotte, è risultato essere di circa 70 mila euro complessivi.Questa operazione rappresenta solo un primo passo nel contrasto dell’evasione fiscale legata alle attività turistiche nella regione. Le indagini condotte finora hanno messo in evidenza come l’evasione fiscale rappresenti un grave ostacolo per lo sviluppo economico. Oltre a distorcere la concorrenza tra operatori economici, essa incide sull’allocazione delle risorse e mina la fiducia dei cittadini nello Stato. Inoltre, essa agisce in modo sfavorevole all’equità sociale, limitando gli spazi per interventi a favore delle fasce più bisognose della popolazione.Le operazioni di contrasto all’evasione fiscale continueranno senza soluzione di continuità nelle località turistiche joniche anche nel corso di tutta la stagione estiva. La Guardia di Finanza si impegna a garantire un rigoroso rispetto delle norme fiscali, promuovendo la legalità e contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio.