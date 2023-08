Martina Franca si prepara, l’estate ci saluta! Arriva la pioggia per innaffiare

Come sopravvivere al caldo e ai problemi della ragione. Martina Franca un programma ricco e ambizioso. Riuscirà a portarlo a termine? uno sguardo alla visione futuristica-economico-sociale

L’afa non molla, ma il fronte freddo arriva

Cari lettori, siete stanchi di sudare come polli arrosto? Avete voglia di una boccata d’aria fresca? Bene, abbiamo una buona notizia per voi: il caldo sta per lasciare il posto a una piacevole brezza. Sì, avete capito bene, il fronte freddo sta arrivando e porterà con sé un calo delle temperature e dei tassi di umidità. Finalmente potrete respirare e dormire senza ventilatore e senza zanzare.Ma non fatevi troppe illusioni, perché il fronte freddo non sarà così generoso da portarci anche un po’ di pioggia. Da noi ci sarà solo qualche acquazzone sparso e difficile da prevedere. Insomma, niente di che. L’aspetto positivo è che il calo termico si farà sentire già dalla serata di oggi, ma soprattutto dalla giornata di domani. Finale di agosto quindi tutto sommato tranquillo e gradevole, quasi consumato dai passi e dalle passeggiate.

Martina non si ferma, le ragioni si rinnovano

Mentre noi ci godiamo il fresco, l’amministrazione di Martina Franca non si ferma e si prepara a un settembre infernale. Tra Pug da adottare, lavori pubblici con e senza Pnrr (piazze, ville, piarcheggi, scuole e campi da sport), digitalizzazione, sanità, spazzatura, demolizione di vecchi impianti e apertura straordinaria di luoghi ristrutturati ma dimenticati.

Martina Franca un programma ricco e ambizioso. Riuscirà a portarlo a termine?

Noi le auguriamo buona fortuna e le ricordiamo che l’estate sta finendo ed un anno se ne va!

Ricordando che se pianti troppi, c’è troppo poi da innaffiare.

Poi se resta tempo, uno sguardo alla visione futuristica-economico-sociale non guasterebbe.