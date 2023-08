Mutui al Sud: tassi alti e rate insostenibili

Le famiglie del Mezzogiorno e delle Isole pagano più di quelle del Nord per comprare casa. Il sindacato dei bancari Fabi denuncia la disparità dei tassi applicati dalle banche e la quota crescente delle rate sul reddito disponibile.

La differenza tra Nord e Sud

Italia divisa in due sul costo dei prestiti per comprare casa: i mutui sono meno cari al Nord, mentre gli interessi sono alle stelle nel Mezzogiorno e nelle Isole. È quanto emerge da un’analisi del sindacato dei bancari Fabi secondo cui i tassi praticati dalle banche sono più salati per le famiglie italiane che vivono nel Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) oltre che in Sardegna e Sicilia: chi risiede in quelle due aree geografiche, infatti, paga rate mediamente più alte rispetto a chi abita nel resto d’Italia.

La disparità tra le regioni è evidente se si confrontano i dati relativi al mese di marzo 2023. Secondo Fabi, il tasso medio applicato sui mutui a tasso fisso è stato del 2,15% al Nord, del 2,35% al Centro e del 2,65% al Sud e Isole. Per i mutui a tasso variabile, invece, il tasso medio è stato dell’1,25% al Nord, dell’1,45% al Centro e dell’1,75% al Sud e Isole.

La quota delle rate sul reddito

Sempre secondo la ricerca di Fabi la quota delle rate rispetto al reddito disponibile è passata dal 9,50% del 2019 al 10,55% di marzo scorso e, visti i successivi aumenti del costo del denaro, questa percentuale è destinata a salire. In pratica un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane è “mangiato” dai tassi d’interesse su mutui, prestiti e credito al consumo.Questa situazione penalizza soprattutto le famiglie del Sud e delle Isole, dove il reddito disponibile è inferiore rispetto a quello del Nord e del Centro. Inoltre, molte famiglie hanno scoperto che allungare la durata del finanziamento appesantisce a dismisura il costo finale. Questo fenomeno è noto come “formula a elastico”, una soluzione che sembrava vantaggiosa ma si è rivelata una beffa.