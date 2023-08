Picchiato brutalmente e lasciato in fin di vita: notte di violenza a Maruggio

Una notte di violenza ha scosso la tranquilla località rurale di Maruggio, quando un giovane di ventotto anni è stato assalito da una decina di aggressori, subendo una violenta aggressione a colpi di mazza. L’episodio, avvenuto tra martedì e mercoledì scorsi, ha lasciato il giovane in gravi condizioni e ha messo sotto scacco l’intera comunità, mentre i carabinieri sono sulle tracce degli aggressori.



I dettagli dell’aggressione sono ancora avvolti nel mistero, ma emerge chiaramente la brutalità dell’atto. Il giovane è stato circondato da un gruppo di aggressori che lo ha colpito selvaggiamente, mirando al volto e alla testa. L’obiettivo sembrava essere non solo ferire, ma infliggere un dolore insopportabile, lasciando segni indelebili. Le ferite riportate sono state così gravi da richiedere numerosi punti di sutura, e il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato valutato come un caso di codice rosso.

I familiari del giovane sono stati quelli a dare l’allarme, contattando il 118 poco dopo la mezzanotte. Le condizioni del giovane erano allarmanti: il volto tumefatto e numerose ferite sanguinanti sulla testa rendevano evidente la gravità dell’aggressione subita. I sanitari intervenuti sul luogo hanno valutato la situazione e hanno optato per il trasferimento urgente all’ospedale di Taranto.

L’aspetto più inquietante di questa vicenda è la presenza della compagna del giovane e del loro figlio piccolo durante l’aggressione. Secondo alcune versioni, il giovane non avrebbe riconosciuto gli aggressori, gettando ulteriori ombre sull’intero episodio. Questo dettaglio complica ulteriormente l’indagine dei carabinieri, che si sono immediatamente attivati per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dell’aggressione e sull’identità degli aggressori.

Il giovane è noto alle autorità per precedenti penali, ma al momento sembra restio a fornire dettagli sull’aggressione subita. Gli investigatori stanno considerando diverse ipotesi, tra cui quella di una possibile resa dei conti o vendetta per qualche torto precedente. Tuttavia, fino a quando la vittima non presenterà una regolare denuncia, le autorità sono legate dalla recente riforma “Cartabia”, che impedisce loro di procedere d’ufficio in certi casi.

Nel frattempo, le condizioni del giovane rimangono stazionarie, e c’è la speranza che col passare dei giorni possa fornire informazioni cruciali sugli aggressori. La comunità di Maruggio è in stato di sconcerto, mentre tutti aspettano ansiosamente ulteriori sviluppi dall’indagine in corso. L’episodio ha messo in luce la necessità di affrontare la violenza e garantire che giustizia venga fatta per la vittima e la sua famiglia.