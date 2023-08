Vela Taranto – Ondabuena protagonista del Raduno Nazionale WASZP della FIV a Ravenna

Bonvino e Quaranta verso i campionati nazionali FIV Under 19

Ondabuena protagonista a livello nazionale. Saranno infatti due tarantini, espressione dello storico circolo cittadino, tra i protagonisti del raduno nazionale Waszp organizzato dalla Federazione Italiana Vela dal 26 al 28 agosto a Marina di Ravenna.

Si tratta di Francesco Bonvino, vice presidente del circolo nautico Ondabuena da alcuni mesi nel ruolo di tecnico federale per la Foil Academy della FIV e dell’atleta Federico Quaranta, già campione europeo Open Skiff e astro nascente della categoria Waszp.

Si tratta di veri e propri riconoscimenti nazionali, se si considera che Federico Quaranta è tra i sei giovani atleti convocati dalla FIV, e coach Bonvino sarà nel ruolo di formatore degli atleti che per la prima volta quest’anno parteciperanno ai Campionati giovanili singoli FIV Under 19.

Il raduno nasce, infatti, con l’intento di potenziare un settore in costante crescita e che nel 2023 ha anche ottenuto il riconoscimento della FIV per i Campionati Giovanili.

In occasione del debutto della Classe Waszp al Campionato Nazionale Giovanile, che si terrà a Ravenna dal 29 al 31 agosto, il Settore Giovanile FIV nell’ambito della Foil Academy Next Generation Powered by Luna Rossa, ha programmato lo stage riservato ai partecipanti iscritti al Campionato Nazionale.

Lo Stage che prevede allenamenti in mare e lezioni a terra si terrà nella sede dell’Adriatico Windsurfing Club.

Taranto diventa sempre più espressione qualitativa del mondo della vela – afferma il presidente di Ondabuena, Salvatore Serra – e siamo orgogliosi del percorso di crescita avvenuto all’interno del nostro Circolo, dove anche quest’anno abbiamo accolto centinaia di aspiranti timonieri grazie ai corsi organizzati dal nostro sodalizio e ai PON di alcune scuole.