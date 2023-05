Il Circolo Velico Ondabuena Teleperformance parteciperà alla IV tappa del Campionato Nazionale di Open Skiff

Gli atleti della squadra Ondabuena TP si preparano per la IV tappa del Campionato Nazionale di Open Skiff, che si terrà a Formia, nella provincia di Latina, dal 2 al 4 giugno. Il Circolo Nautico Caposele sarà l’organizzatore dell’evento.

I rappresentanti del Circolo Velico Ondabuena Teleperformance che parteciperanno alla competizione sono Vito Giove (U17), Azzurra Giliberti (U15) e Michele Graniglia (U12). Vito Giove, un veterano della disciplina, sta per lasciare la categoria per unirsi a categorie più importanti come l’emergente classe Waszp, di cui il nostro circolo è un punto di riferimento nel Sud Italia, spiega l’allenatore Gianlorenzo Sion.

Per Azzurra Giliberti, questa sarà la sua prima regata nazionale nella categoria Under 15, mentre per Michele Graniglia sarà una prova importante a livello nazionale. Entrambi sono giovani atleti che hanno iniziato con un corso estivo di vela, spiegano ancora dal Circolo Ondabuena.

Alcuni di loro avranno anche l’opportunità di partecipare ai Campionati Mondiali che si terranno a luglio nelle acque di Rimini. La regata di Formia contribuirà a stabilire una classifica parziale del Campionato Italiano di Open Skiff, ma sarà anche un importante test in vista dei Mondiali, ai quali è prevista una partecipazione numerosa da atleti provenienti da tutto il mondo.

Oltre al risultato sportivo, questi giovani atleti vivranno un’esperienza straordinaria confrontandosi con atleti di fama internazionale, afferma l’allenatore Sion, sottolineando che tutto ciò avverrà in una città che negli ultimi anni ha riscoperto il fascino degli sport legati al mare. Durante i tre giorni di competizione a Formia, sono previste quattro prove al giorno.

Parteciperanno 106 atleti con barche dotate di vele da 3,5 mq (Under 12) e 4,5 mq (Under 15 e Under 17). Il primo avviso di regata sarà venerdì 2 giugno alle ore 12.00.