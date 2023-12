A Taranto in piazza Garibaldi “Le Posizioni Note: Fermata Natale”

Leandra Attanasio di Posizioni Note e Alessandro Ladiana capo comunicazione Teleperformance

Per sei giorni nella centralissima Piazza Garibaldi di Taranto ci sarà “Le Posizioni Note: Fermata Natale”: non il classico mercatino natalizio, ma qualcosa di diverso, fortemente innovativo, con un programma “pensato” per coinvolgere grandi e piccini!

Da martedì 19 a domenica 24 dicembre sono previste tantissime iniziative e attività, ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 23.00, tranne la Vigilia in cui “Le Posizioni Note: Fermata Natale” terminerà alle ore 16.00 (programma su Facebook e Instagram Posizioni_Note).

Annunciando la manifestazione Leandra Attanasio, titolare dell’agenzia “Posizioni Note”, ha spiegato che «grazie alla sinergia tra tante imprese e le istituzioni del territorio, “Le Posizioni Note: Fermata Natale” animerà il centro cittadino con concerti, spettacoli, teatro dei burattini, workshop, laboratori, animazioni, intrattenimento e tanti stand: uno straordinario programma per trasportare tutti nella magica atmosfera del Natale!»

«Per le famiglie e i più piccini – ha poi detto Leandra Attanasio – in piazza Garibaldi ci saranno gli spettacoli del Crest Taranto, i giocolieri, lo spettacolo del Mago Maraldo e i laboratori curati dalle associazioni “Il Piccolo Principe”, “Ciurma” e “Liuma – esercizi di leggerezza”, nonché un teatro dei burattini dove si esibiranno anche le marionette di “Teste di Legno” e di “Storie di Pulcinella”; ogni giorno, inoltre, ci sarà l’animazione a cura degli elfi con DJset e musiche natalizie!».

Per i più piccoli a “Le Posizioni Note: Fermata Natale” ci saranno anche iniziative educative, come le lezioni di sicurezza stradale a cura Vigili Urbani di Tarano e con la partecipazione dell’azienda PISSTA.

Solidarietà ed economia circolare saranno protagoniste dell’evento “Ri-Dono” in cui i bimbi potranno consegnare a Babbo Natale la loro letterina e un gioco che sarà poi donato ai bambini della Parrocchia “Angeli Custodi” del Quartiere Tamburi.

L’agenzia “Posizioni Note” ha ideato l’iniziativa “Alberi creativi” coinvolgendo nove asili della città, ai quali nei giorni scorsi ha donato un albero di Natale che è stato decorato con i lavoretti dei bambini dedicati alla tematica ambientale: in piazza Garibaldi ci sarà la consegna del “premio originalità” all’asilo che avrà decorato il suo albero nel modo più creativo; dopo le festività, inoltre, gli alberi saranno restituiti alla catena internazionale dove sono stati acquistati che li destinerà al riuso.

Non solo bambini: per i più grandi ci saranno il laboratorio e lo spettacolo di danza aerea e, nella cassa armonica al centro della piazza, tanta musica live con il concerto della scuola di musica “Francesco Tàrrega Music Academy”, la musica dei “TheRunaways”, la performance della cantautrice tarantina Chiara Turco, il concerto del coro “Apulia’s Gospel Choir” e la “Tombolata e divertentismo” con Franco Cosa e la musica del suo trio».

In piazza ci saranno stand con prodotti tipici e di artigianato, nonché un’area ristoro dove, tra l’altro, l’Associazione autonoma Panificatori di Taranto e Provincia farcirà una treccia record lunga 15 metri!

«È una iniziativa che non potevamo non sostenere – ha detto Alessandro Ladiana del main sponsor Teleperformance – perchè per sei giorni animerà il centro della città offrendo tante occasioni di intrattenimento a tutti, anche se questa è la festa soprattutto dei bambini: il sorriso e l’espressione di meraviglia di un bambino affascinato dalla magia del Natale riempie l’anima di gioia!».

La manifestazione “Le Posizioni Note: Fermata Natale” è organizzata dall’agenzia “Posizioni Note” con il patrocinio del Comune di Taranto e con main sponsor Teleperformance Italia, che anche in questa occasione dimostra sensibilità e rinnova il suo legame con il territorio, e il Gruppo Jolly Officine che sostiene questa manifestazione in una visione etica della sua attività che la lega alla comunità in cui opera da oltre mezzo secolo.

Sono partner di “Le Posizioni Note: Fermata Natale” Intuazione Eventi, Castiglia Srl, Five Motors, Bluebay resort, Esternamente, BCC San Marzano di San Giuseppe, Marturano, FederAziende Taranto, F.E.A.T. Srl, PISSTA e Centro nautico “Idea Verde”.

Sono partner tecnici della manifestazione Cantine Lizzano, Centrale del Latte, Fornaio del Viale, “Trancho” the famous pizza slice, Fiorino Srl di San Giorgio Jonico, Associazione autonoma Panificatori di Taranto e Provincia, “Ciki e Il Boss” Taranto, Service Plus, Provinciali, Ing. Caffio Francesco, Secur Taranto Team, Assicurazioni Tagarelli e La Factory – handmade in Italy Taranto.