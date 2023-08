Tragedia in Salento, pensionato travolto da un treno Un dramma accaduto in provincia di Lecce, un incidente mortale che si è verificato in mattinata, dove un treno ha travolto un uomo, un pensionato di 72 anni, Antonio Bitonti di Montesano Salentino, noto come “Uccio show” per le sue partecipazioni artistiche a numerosi programmi televisivi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia ferroviaria, I Carabinieri e la Polizia di Stato. Sono subito scattate le indagini per cercare di risalire alla dinamica dell’incidente.

