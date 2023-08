Risuona la città con il Bari Piano Festival Bari Bari Piano Festival giunge alla sua sesta edizione e si consolida sempre più come preziosa occasione culturale, confermandosi tra gli eventi più attesi dell’estate. Il festival è inserito nella Festa del Mare, il cartellone unico dell’estate barese promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/20 – Asse VI azione 6.8 – “Palinsesto PP-TPP Puglia – Riscopri la meraviglia 2023” – in collaborazione con il Comune di Bari.

Prende il via domani, martedì 22 agosto fino al 29 in alcuni dei luoghi più suggestivi della città di Bari come Torre Quetta, il Chiostro di Santa Chiara e il sagrato della Basilica di San Nicola, il Bari Piano Festival, con la direzione artistica di Emanuele Arciuli. Le suggestive location si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto per ospitare grandi artisti della scena musicale internazionale accostandoli a spettacoli di forte interesse, capaci di associare al pianoforte, declinato soprattutto nella dimensione della contemporaneità, espressioni artistiche quali scrittura, recitazione e arti visive.

Il cartellone di eventi che si concluderà il 29 agosto è come sempre pensato per intercettare un pubblico ampio con una programmazione che spazia tra musica classica, jazz e musica contemporanea. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero, senza prenotazione e fino a esaurimento posti.

Si comincia martedì 22 agosto con il concerto al tramonto a Torre Quetta (ore 19.00) del jazzista francese Gregory Privat, introdotto da Alceste Ayroldi, con il programma “Yonn” per piano solo, e, a seguire, il live set con Dj Arpino che remixerà alcune songs del pianista francese.

Giovedì 24 agosto, al Chiostro di Santa Chiara (ore 20.00), ci sarà prima la presentazione del libro L’elettronica è donna a cura di Claudia Attimonelli e Caterina Tomeo, con Ines Pierucci e Emanuele Arciuli, e, a seguire, Contemporary American Piano Music from Jazz to Experimental con Thollem McDonas e Jed Distler.

Venerdì 25 agosto, sempre a Santa Chiara (ore 20.00), conversazione sull’arte fra Emanuele Arciuli e l’artista visivo Iginio Iurilli che festeggia il suo ottantesimo compleanno e, a seguire, il concerto di Davide Cabassi (programma: Robert Schumann, Nachtstücke; Giorgio Colombo Taccani, Klare Labebde Steine; e Modest Musorgskij, Quadri di un’esposizione), con introduzione a cura di Lorenzo Mattei.

Sabato 26 agosto, a Santa Chiara (ore 19.00) concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Emanuele Arciuli: lo stato della nuova musica (programma: Giorgio Colombo Taccani, Stille;

Orazio Sciortino, Lied Ohne Ende; Mauro Montalbetti, Nowhere; Filippo Del Corno, As you like it (Prima esecuzione assoluta); Carlo Galante, Acqua di Luna (Prima esecuzione assoluta). A seguire (ore 21.00) ci sarà il concerto di Gile Bae (programma: Johann Sebastian Bach, Toccata in mi minore BWV 914 e Toccata in do minore BWV 911; Robert Schumann, Humoreske op.20 e Sergej Prokofiev, Sonata op.28 n.3), con introduzione a cura di Lorenzo Mattei.

Lunedì 28 agosto, sul Sagrato Basilica di San Nicola (ore 21.00), Roger Muraro in concerto eseguirà musiche di Liszt Ravel Falla (programma: Franz Liszt – dalle Années de pèlerinage – Italie – 1re année Sposalizio, Sonetto 47 del Petrarca, Sonetto 104 del Petrarca, Sonetto 123 del Petrarca, Après une lecture du Dante (Fantasia quasi Sonata); Maurice Ravel – da Miroirs: Noctuelles, Oiseaux tristes e Alborada del gracioso; Manuel de Falla, Fantasia Betica).

Il Bari Piano Festival si concluderà martedì 29 agosto, a Torre Quetta (ore 19.00) con il consueto appuntamento del concerto al tramonto. Ad esibirsi ci sarà il pianista jazz Baptiste Trotignon, introdotto da Alceste Ayroldi, e a seguire, il live set con il duo di techno sperimentale Crossing Avenue, che – come già nel concerto di apertura – prevede una remix techno di alcune composizioni del pianista.