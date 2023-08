Empired Real Estate Development partnership della Gioiella Prisma Taranto

Gioiella Prisma Taranto annuncia la nuova partnership con l’azienda Empired Real Estate Development per la stagione 2023-24.

Empired è un’ impresa generale con sede a Taranto di costruzioni e di sviluppo immobiliare, specializzata nel settore retail.

Fondata con l’obiettivo di creare e gestire progetti immobiliari di alta qualità per i suoi Clienti attraverso un’accurata pianificazione, nel corso degli anni ha ripagato la fiducia di alcune delle più importanti insegne italiane e internazionali della GDO e del settore industriale con la qualità del suo lavoro, fornendo soluzioni personalizzate che rispondono perfettamente alle loro esigenze specifiche.

Accorpando sinergicamente know-how ingegneristico, manageriale e commerciale, Empired è il partner ideale per accelerare lo sviluppo di progetti ambiziosi immobiliari e commerciali sull’intero territorio nazionale.

Il suo team altamente qualificato, con anni di esperienza nel settore, è in grado di gestire ogni fase del progetto, dallo studio di fattibilità iniziale alla consegna finale e oltre, operando sempre in stretta collaborazione con i propri Clienti per garantire che il progetto soddisfi completamente esigenze specifiche e aspettative.

Ing. Enrico Cinquegrana, Chief Executive Officer di Empired dichiara:

“Siamo molto contenti come gruppo imprenditoriale di aver siglato questa importante partnership, che ci permette di essere in una vetrina nazionale di prestigio nel panorama sportivo italiano. La Gioiella Prisma Volley ha fatto un percorso eccezionale in questi anni, grazie alle grandi capacità gestionali che contraddistinguono questa società. Per noi di Empired è molto stimolante poter vivere più da vicino un campionato di Superlega di volley, che è tra i più importanti a livello internazionale. Un investimento di questo tipo è vincente perché lo sport è cultura e aiuta a fornire riferimenti sani. Fare squadra non solo sul campo ma anche fuori deve essere una priorità di un intera comunità per supportare le enormi difficoltà che incontra chi decide di fare sport a questo livello in maniera appassionata”

Le dichiarazioni del Presidente della Gioiella Prisma avv.Tonio Bongiovanni: “L’attenzione dimostrata da parte dell’Azienda Empired attraverso i suoi massimi rappresentanti verso la nostra realtà sportiva, espressione della città e del suo territorio, non può che onorarci considerando l’altissimo livello Nazionale ed Internazionale che l’Azienda rappresenta in un settore immobiliare altamente specializzato e strategicamente importante per lo sviluppo dei territori in cui opera. Un ringraziamento particolare da parte mia e di Elisabetta Zelatore all’ing. Enrico Cinquegrana e all’ing Saverio Stosi che a nome dell’intera Azienda hanno con affetto e partecipazione, inteso sostenere un progetto sempre più rivolto ad offrire esempi positivi ai nostri concittadini e all’intero territorio pugliese e meridionale”.