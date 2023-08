Francesca Gismondi alla Nuovi Orizzonti Taranto

La società della Nuovi Orizzonti Taranto, comunica l’ingaggio di Francesca Gismondi, nativa di Brindisi, classe 1994, alta 177 cm, ruolo ala.

La sua carriera inizia nella Futura BR e prosegue nella Intrepida, sino alla B ed A2.

Nel 2020 arriva a Taranto nell’Ad Maiora e l’anno dopo a Fasano in C e lo scorso anno in B.

Si è sempre segnalata per il suo rendimento costante e la sua versatilità nel ricoprire diversi ruoli.

282 i punti realizzati nella stagione appena conclusa, con una media di 10,8.

Benvenuta Francesca.