Il Taranto lascia Cascia con un bel 4-0 al Foligno

L’ultimo test amichevole in Umbria si conclude con una vittoria con quattro marcature. I rossoblù hanno superato il Foligno grazie ad una tripletta di Bifulco ed una rete di Papaserio. Gli uomini di mister Capuano concluderanno il loro ritiro pre-campionato con una seduta di allenamento che si svolgerà nella mattinata di sabato 12 agosto. Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di mercoledì 16 agosto allo Iacovone. Al test di oggi non hanno preso parte Antonini, Calvano, Cianci, Romano e Kondaj, tenuti precauzionalmente a riposo.

LA GARA: Dopo alcune palle gol sprecate dagli ionici la rete arriva al 15’: Mastromonaco dalla destra la mette in mezzo per Bifulco che con il piattone non sbaglia. La seconda marcatura arriva tre minuti più tardi: Mastromonaco crossa per la testa di Samele che colpisce la traversa, sulla linea arriva il tap-in vincente di Papaserio. La terza rete giunge al 39’: Samele recupera palla e serve Bifulco che tutto solo non fallisce l’appuntamento con la marcatura. Al 42’ i rossoblù calano il poker: all’interno dell’area scambiano la sfera Samele e Bifulco, quest’ultimo si presenta davanti all’estremo difensore biancoazzurro e non sbaglia. La prima frazione di gioco termina quattro a zero. Nel secondo tempo spazio alle rotazioni per gli uomini di mister Capuano che si vedono annullare una rete con La Monica per fuorigioco. La contesa scivola via senza altre particolari emozioni con i rossoblù che comunque non subiscono praticamente nulla. La gara si chiude con il punteggio di quattro a zero.

IL TABELLINO:

Cascia, “Campo Conciarello”

venerdì 11 luglio 2023, ore 17:30

Allenamento congiunto

TARANTO-FOLIGNO 4-0

RETI: 15’ pt, 39’ pt, 42’ pt Bifulco, 18’ pt Papaserio.

FORMAZIONI TARANTO:

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Heinz, Riggio, De Santis – Mastromonaco, Papaserio, Bonetti, Zonta, Ferrara – Bifulco, Samele. All. CapuanoTARANTO (3-5-2): Loliva (27’ st Parisi) – Heinz, Riggio, Ferrara – Finocchi, Borgia, Bonetti, Zonta (29’ st Di Fronzo), D’Alessio – Bifulco (27’ st Capone), La Monica. All. Capuano Cordialmente