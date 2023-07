Buon test per il Taranto Fc 1927

Buono il primo test per gli ionici guidati da mister Capuano che hanno affrontato in un allenamento congiunto il Pontano,

compagine della Prima Categoria Umbra, in due tempi da 40’. I rossoblù hanno firmato undici reti, cinque nel primo tempo e sei nella seconda frazione. Sono stati tenuti precauzionalmente a riposo Capone, Heinz e Romano che hanno svolto lavoro differenziato.

LA GARA: Pronti via ed i rossoblù si portano in vantaggio al 2’: Bifulco dall’out di sinistra lavora una buona palla per il piattone di Calvano che non fallisce con il destro. Al 10’ il Taranto trova il raddoppio su calcio d’angolo: Bifulco la mette in mezzo, De Santis colpisce verso la porta e trova la deviazione vincente di Antonini.



I rossoblù pungono di nuovo su corner: Ferrara crossa per la testa di Riggio che a colpo sicuro non sbaglia. Al 26’ ancora uno schema da calcio d’angolo porta alla rete degli ionici: i rossoblù muovono la palla, Ferrara dalla destra la mette in mezzo e trova la testa di Antonini, Samele sulla linea di rete perfeziona la quarta marcatura. La quinta firma arriva al 34’: Calvano dalla destra la mette in mezzo per Bifulco che non sbaglia.



La prima frazione di gioco termina cinque a zero. Nel secondo tempo ci sono tante rotazioni per mister Capuano ed i rossoblù creano tante occasioni da rete, prima della sesta marcatura. Quest’ultima arriva al 26’: Bifulco e Borgia scambiano la sfera all’interno dell’aria di rigore, l’ex Lamezia apre con il piattone e fa sei a zero. Un minuto più tardi è lo stesso Borgia a firmare la settima rete dopo un ottimo assist di Mastromonaco.

Lo stesso trova la marcatura al 31’ con un destro potente dal centro dell’area. Al 33’ La Monica si procura un calcio di rigore che trasforma con un destro ad incrociare. Cinque minuti più tardi Mastromonaco sfrutta al meglio l’assist di Kondaj, depositando in fondo al sacco con il piattone destro. L’ultima marcatura è di Kondaj che mette comodamente la sfera in rete dopo l’assist di Ferrara.

https://fb.watch/m6OYMl-KHj/ I gol

Per i rossoblù è prevista un’altra settimana di lavoro intenso nel ritiro di Cascia, prima dell’allenamento congiunto con il Cynthialbalonga di domenica prossima alle 18:00.

IL TABELLINO:

Cascia, “Campo Conciarello”

domenica 30 luglio 2023, ore 17:30

Allenamento congiunto

TARANTO-PONTANO 11-0

RETI: 2’ pt Calvano, 10’ pt Antonini, 18’ pt Riggio, 26’ pt Samele, 34’ pt Bifulco, 26’ st e 27’ st Borgia, 31’ st e 38’ st Mastromonaco, 33’ st La Monica, 39’ st Kondaj.

FORMAZIONI TARANTO:

TARANTO (3-4-1-2) primo tempo: Vannucchi – Riggio, Antonini, De Santis – Mastromonaco, Calvano, Bonetti, Ferrara – Bifulco – Samele, Cianci.

TARANTO (3-4-1-2) secondo tempo: Loliva – Finocchi, Antonini, Riggio – Kondaj, Borgia, Papaserio, Ferrara – Bifulco – La Monica, Samele (20’ st Mastromonaco).