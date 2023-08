Alberobello: ma voi sapete cosa si dice in paese

La storia del brigante Papa Ciro nei boschi

La Notte dei Briganti è uno spettacolo teatrale che ti porta indietro nel tempo. Ti fa rivivere le avventure e le passioni del brigante Papa Ciro, un personaggio controverso e affascinante. Ti fa scoprire la storia e la cultura della murgia dei Trulli, un territorio ricco di fascino e mistero.

Un sacerdote diventato brigante per amore

Papa Ciro era il soprannome di Ciro Anicchiarico, nato a Grottaglie nel 1775. A 25 anni era sacerdote e maestro di canto gregoriano. Ma la sua vita cambiò quando si innamorò di Antonia Zaccaria, una donna sposata. Per lei uccise il marito, Giuseppe Motolese, e fuggì dalla giustizia. Si diede alla macchia e divenne un brigante temuto e rispettato. Fu coinvolto nelle vicende politiche del suo tempo, tra il regime napoleonico e la restaurazione borbonica. Fu arrestato più volte, ma riuscì sempre a evadere. Finché non fu catturato e fucilato a Francavilla nel 1817.

Uno spettacolo en plein air tra storia e fantasia

La Notte dei Briganti è una rappresentazione teatrale che si svolge nei boschi di Alberobello, presso la Masseria Calmerio. È organizzata dall’associazione Sylva Tour and Didactics, con il patrocinio del Comune di Alberobello. Quest’anno si tiene la XVII edizione, nei giorni 12/13 e 19/20 agosto 2023. Lo spettacolo è composto da 7 scene, ispirate alle vicende di Papa Ciro e del brigantaggio nella murgia dei Trulli. Circa 120 tra attori e figuranti danno vita a un percorso suggestivo e coinvolgente, lungo circa 1,2 km.

Perché vederlo?

Lo spettacolo teatrale Notte dei Briganti è un’occasione imperdibile per chi ama la storia, la cultura e l’avventura. Vedere lo spettacolo ti permetterà di:

Conoscere la figura di Papa Ciro, un personaggio storico che ha segnato il suo tempo con le sue gesta e le sue passioni. Papa Ciro fu un sacerdote che si trasformò in brigante per amore, e che fu coinvolto nelle vicende politiche tra il regime napoleonico e la restaurazione borbonica. Fu un uomo coraggioso, ribelle e romantico, che sfidò il potere e la legge.

Scoprire la murgia dei Trulli, un territorio ricco di fascino e mistero, dove si svolsero le azioni del brigantaggio. La murgia dei Trulli è una zona collinare caratterizzata da una vegetazione mediterranea, da rocce calcaree e da trulli, le tipiche costruzioni coniche in pietra. È un luogo dove si respira la storia e la tradizione di una popolazione che ha saputo resistere alle avversità e alle ingiustizie.

Vivere un’esperienza unica e indimenticabile, immersi nella natura e nella magia di uno spettacolo en plein air. Lo spettacolo è composto da 7 scene, che ti faranno rivivere le vicende di Papa Ciro e del brigantaggio nella murgia dei Trulli. Circa 120 tra attori e figuranti danno vita a un percorso suggestivo e coinvolgente, lungo circa 1,2 km. Ti sentirai parte integrante dello spettacolo, come se fossi un testimone o un protagonista delle storie raccontate.

Insomma, vedere lo spettacolo Notte dei Briganti è un modo per arricchire la tua cultura, divertirti e emozionarti.

Un’atmosfera di partecipazione e di empatia

Gli attori e i figuranti dello spettacolo Notte dei Briganti meritano una grande lode per il loro impegno e la loro bravura. Essi sono in grado di interpretare con realismo e passione i personaggi storici e le situazioni drammatiche del brigantaggio nella murgia dei Trulli. Essi sono anche in grado di coinvolgere il pubblico, creando un’atmosfera di partecipazione e di empatia. Essi sono il cuore e l’anima dello spettacolo, che senza di loro non avrebbe lo stesso fascino e la stessa forza.